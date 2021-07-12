Всесвітній день бортпровідника: історія та особливості професії

12 липня відзначають Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації. Цій професії вже понад 80 років.

На вигляд все здається красиво – форма, перельоти, подорожі по світу, проте професія бортпровідника досить складна та вимагає хорошої витримки та підготовки.

Історія професії бортпровідника

Вважається, що професія бортпровідника виникла у Німеччині в 1928 році, коли на борт літака стали брати спеціальну людину, в чиї обов’язки входило забезпечення сервісу під час польоту, – стюарда. Оскільки спочатку це була виключно чоловіча професія.

А вже з 1930-го повітряні лінії США почали приймати на роботу бортпровідників молодих симпатичних дівчат. Така реклама польотів могла залучити більше пасажирів і, крім того, дівчата менше важили, що мало вагоме значення для польотів.

Першою стюардесою в історії авіації називають Еллен Черч з штату Айова. Свій перший політ у цій якості вона зробила 15 травня 1930 року, літак слідував рейсом Сан-Франциско – Шаєнн.

Еллен закінчила курси медсестер, крім того, у приватному порядку брала уроки керування літаком – це послужило вирішальним аргументом на її користь: дівчина сама запропонувала свої послуги авіакомпанії.

Більш того, саме міс Черч було доручено набрати першу групу для підготовки майбутніх стюардес; ними стали сім медсестер у віці до 25 років і вагою не більше 52 кілограмів.

Сьогодні вага бортпровідника не настільки важлива. Зате при підборі персоналу часто використовується принцип трьох о: зовнішній образ (мова, міміка, макіяж, зовнішня привабливість), внутрішній (наявність необхідних рис характеру) і професійний (професійні знання і навички).

Прикмети і забобони в професії бортпровідника

Свої професійні прикмети є у представників кожної спеціальності. І бортпровідники не обійшлися без деякої частки містичних тверджень.

Так, від прекрасних бортпровідниць часто можна почути таке: перед польотом не можна шити. Поганою ознакою вважається також річ, надіта навиворіт. А ось відправлятися в рейс в тому, в чому ви вже літали – навпаки, хороша традиція, яку намагаються дотримуватися.

Якщо член екіпажу спіткнувся, піднімаючись на борт – рейс буде важким. А для того, щоб політ пройшов, навпаки, легко, повинна збутися нехитра прикмета бортпровідниць. Першим з пасажирів, який піднявся на борт, вони хочуть бачити неодмінно чоловіка.

Якщо на борту у вас зламалася дорожня сумка – не турбуйтеся. Згідно з повітряним повір’ям, це віщує прибуток. А ще, як не дивно, про швидке поліпшення матеріального становища говорить така вельми неприємна випадковість, як проливання напоїв під час польоту. Це теж прикмета від бортпровідників.

Майже кожному знайомий вираз “попасти пальцем в небо”. Воно і в переносному сенсі має досить неприємне значення, а в буквальному в авіації взагалі намагаються так не чинити. Вказування пальцем в небо обіцяє погану, нельотну погоду.

Як стати бортпровідником

Ось основні вимоги для тих, хто захоче пов’язати своє життя з авіацією в якості бортпровідника.

Якщо ж ви підходите за всіма вимогами і вирішили стати стюардом або стюардесою, зверніться в бажану авіакомпанію, яка вас спрямує на курси. За умови успішного навчання, вже через деякий час ви будете парити високо в небі і гордо називати себе бортпровідником.

Вік – мінімум 18 років, але деякі авіакомпанії ставлять мінімум 21 рік.

Диплом про вищу освіту.

Гарне здоров’я, зокрема зір.

Зріст від 158 см до 190 см. З піднятою рукою вгору 212 см, щоб діставати до верхньої полиці. Адже занадто низький бортпровідник не зможе дотягнутися до верхніх полиць і до обладнання для забезпечення безпеки на борту, а високому доведеться нагинатися.

Вага повинна бути пропорційною зросту.

На видимих ​​частинах тіла не повинно бути татуювань і пірсингу. У деяких компаніях допустимі татуювання, але вони повинні бути заклеєні пластиром.

У деяких компаніях допустимі татуювання, але вони повинні бути заклеєні пластиром. Уміння плавати. На тренуванні потрібно проплисти 25 метрів.

На тренуванні потрібно проплисти 25 метрів. Закордонний паспорт.

Відсутність судимості.

Досвід обслуговування клієнтів від 6 місяців до 2 років, в залежності від авіакомпанії.

Високий рівень розмовної англійської. В авіації головний мова – англійська.

До слова, одна з найважчих шкіл бортпровідниць знаходиться в Китаї, у коледжі цивільної авіації провінції Сичуань.

Якщо раптом доведеться летіти з китайською авіакомпанією, гарненько придивіться до стюардес, які будуть наливати вам каву. Тільки уявіть, за кожним жестом, за кожним рухом цих усміхнених дівчат стоять багатогодинні напружені тренування, з якими не так просто впоратися.

Фото: Dreamstime, SinoJobs, Elciudano