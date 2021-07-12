13 липня православні вшановують пам’ять Дванадцяти апостолів. Йдеться про учнів Христа, про яких написано в книзі Діяння святих апостолів.
У цей день люди відвідують церкви, щоб помолитися за себе та свою родину.
Якщо не вдається відвідати храм, молитву Дванадцяти апостолам читають удома.
13 липня – день прощення та примирення, тому варто забувати старі образи та попросити один в одного вибачення.
У народі в цей день ще й відзначають свято Полупетра, або Петрового батька, і вшановують пастухів і тварин.
Іменини 13 липня відзначають: Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест та Якуб.
Народні прикмети
- Співають солов’ї – літо затягнеться.
- Мерехтять уночі зірки, а вранці на небі скупчились хмари – до сильної грози вдень.
- Народжені 13 липня завжди домагатимуться бажаного.
Що не можна робити
- Не варто призначати зустрічі на першу половину дня, щоб вони мали гарний результат.
- Не можна злитися, сваритися, ображатися й пліткувати.
- Не можна зловживати алкоголем, хоч церква й дозволяє трішки вина.