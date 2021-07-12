13 липня православні вшановують пам’ять Дванадцяти апостолів. Йдеться про учнів Христа, про яких написано в книзі Діяння святих апостолів.

У цей день люди відвідують церкви, щоб помолитися за себе та свою родину.

Якщо не вдається відвідати храм, молитву Дванадцяти апостолам читають удома.

13 липня – день прощення та примирення, тому варто забувати старі образи та попросити один в одного вибачення.

У народі в цей день ще й відзначають свято Полупетра, або Петрового батька, і вшановують пастухів і тварин.

Іменини 13 липня відзначають: Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест та Якуб.

Народні прикмети

Співають солов’ї – літо затягнеться.

Мерехтять уночі зірки, а вранці на небі скупчились хмари – до сильної грози вдень.

Народжені 13 липня завжди домагатимуться бажаного.

Що не можна робити

Не варто призначати зустрічі на першу половину дня, щоб вони мали гарний результат.

Не можна злитися, сваритися, ображатися й пліткувати.

Не можна зловживати алкоголем, хоч церква й дозволяє трішки вина.

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