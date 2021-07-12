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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 13 липня

13 липня

13 липня православні вшановують пам’ять Дванадцяти апостолів. Йдеться про учнів Христа, про яких написано в книзі Діяння святих апостолів.

У цей день люди відвідують церкви, щоб помолитися за себе та свою родину.

Якщо не вдається відвідати храм, молитву Дванадцяти апостолам читають удома.

13 липня – день прощення та примирення, тому варто забувати старі образи та попросити один в одного вибачення.

У народі в цей день ще й відзначають свято Полупетра, або Петрового батька, і вшановують пастухів і тварин.

Іменини 13 липня відзначають: Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест та Якуб.

Народні прикмети

  • Співають солов’ї – літо затягнеться.
  • Мерехтять уночі зірки, а вранці на небі скупчились хмари – до сильної грози вдень.
  • Народжені 13 липня завжди домагатимуться бажаного.

Що не можна робити

  • Не варто призначати зустрічі на першу половину дня, щоб вони мали гарний результат.
  • Не можна злитися, сваритися, ображатися й пліткувати.
  • Не можна зловживати алкоголем, хоч церква й дозволяє трішки вина.

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