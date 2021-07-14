У Норвегії ухвалили закон, який зобов’язує відомих особистостей маркувати свої відредаговані фотографії в соціальних мережах. Це зроблено для того, щоб зменшити вплив реклами на людей та застерегти їх від обману.

Нововведення, внесені в закон Про маркетинг, будуть застосовуватися до рекламодавців та відомих осіб і стосуватимуться рекламних постів в Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok і Twitter.

Якщо король Норвегії Гаральд V підпише закон, то лідери думок, які змінили свій знімок, підкоригувавши фігуру, обличчя, наклавши фільтр або провівши інші фотоманіпуляції, повинні будуть публікувати його зі спеціальною позначкою.

У законопроекті сказано, що молоді люди піддаються величезному тиску через відредаговані публікації в соціальних мережах. Оскільки в них демонструються моделі з ідеальною зовнішністю, яку неможливо досягти.

Недотримання правил тягне за собою штраф і, в окремих випадках, – тюремне ув’язнення до року.

У гонитві за лайками та підписниками, а також за продажами, зірки та рекламодавці зловживають редагуванням знімків. Тим самим намагаючись зробити себе краще або підвищити продажі певних продуктів.

Хтось зменшує талію, прибирає живіт, замазує подразнення шкіри або збільшує різні частини тіла. Так, нещодавно фанати Філіпа Кіркорова викрили його в фотошопі. Звернувши увагу на те, що фасад готелю, на тлі якого позував співак, з’їхав.

Джерело: Парламент Норвегії