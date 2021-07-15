Азовське море у Бердянську кілька днів тому захопили медузи. Відпочивальники скаржаться у соцмережах, що зайти у воду неможливо – навіть просто освіжитися.

Нині морська вода більше нагадує юшку з галушками або кисіль. Люди в соцмережах діляться відео.

Мер міста Валерій Баранов звернувся до всіх з проханням змиритися з навалою медуз і не викидати їх на берег.

За його словами, треба дочекатися, коли вони самі зникнуть, бо раніше комунальні служби намагалися тоннами їх виловлювати з моря, але це нічого не давало.

– Ми живемо на планеті. Тут бувають і землетруси, і цунамі – що хочеш, – наголосив Баранов, тому медуз він також просить сприймати як стихійне лихо.

Джерело: Бердянськ24