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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

В море краще не заходити: у Бердянську нашестя медуз

Медузи

Азовське море у Бердянську кілька днів тому захопили медузи. Відпочивальники скаржаться у соцмережах, що зайти у воду неможливо – навіть просто освіжитися.

Нині морська вода більше нагадує юшку з галушками або кисіль. Люди в соцмережах діляться відео.

Мер міста Валерій Баранов звернувся до всіх з проханням змиритися з навалою медуз і не викидати їх на берег.

За його словами, треба дочекатися, коли вони самі зникнуть, бо раніше комунальні служби намагалися тоннами їх виловлювати з моря, але це нічого не давало.

– Ми живемо на планеті. Тут бувають і землетруси, і цунамі – що хочеш, – наголосив Баранов, тому медуз він також просить сприймати як стихійне лихо.

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Джерело: Бердянськ24

Фото: Pixabay

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