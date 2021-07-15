Азовське море у Бердянську кілька днів тому захопили медузи. Відпочивальники скаржаться у соцмережах, що зайти у воду неможливо – навіть просто освіжитися.
Нині морська вода більше нагадує юшку з галушками або кисіль. Люди в соцмережах діляться відео.
Мер міста Валерій Баранов звернувся до всіх з проханням змиритися з навалою медуз і не викидати їх на берег.
За його словами, треба дочекатися, коли вони самі зникнуть, бо раніше комунальні служби намагалися тоннами їх виловлювати з моря, але це нічого не давало.
– Ми живемо на планеті. Тут бувають і землетруси, і цунамі – що хочеш, – наголосив Баранов, тому медуз він також просить сприймати як стихійне лихо.
Джерело: Бердянськ24