14 липня відзначають день ангела Ангеліни. Іменини святкують на честь преподобної Ангеліни Сербської, яка і є покровителем імені.

Ім’я Ангеліна грецького походження та бере своє коріння від чоловічого Ангелус. Перекладається воно як ангел, вісник, подібна до ангела.

Дівчата з ім’ям Ангеліна частіше вперті, горді, норовливі та важкі в спілкуванні. Знайти підхід до людини з таким ім’ям складно, тому оточення в Ангеліни вузьке.

Однак завзятість і вміння стояти на своєму можуть принести Ангеліні успіх у кар’єрі, якщо правильно застосувати таку особливість характеру.

Володарка імені Ангеліна любить владу. Пошук компромісів і домовленостей – не для неї.

Незважаючи на свій важкий характер, Ангеліни довірливі, а також є чудовими господинями.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Ангеліни в СМС і картинках.

Привітання з днем ангела Ангеліни в СМС

***

Ангеліно, ангелок!

Нехай тобі допоможе Бог

Своє щастя знайти,

Зустріти радість у житті!

***

Для найкращої і неповторної

Сьогодні сонце світить з висоти,

Тебе вітаю, Ангеліно! Ти –

Втілення краси чудової.

***

Подібна ангелу, що впав з небес,

Настільки ти прекрасна, Ангеліно!

Бажаю легкості тобі, чудес,

Нехай до тебе завжди щастя лине.

Хай буде те, чого ти забажаєш,

Нехай омріяне умить здійсниться.

Забудь образи, все цінуй, що маєш,

Частіше усміхайся й веселися.

***

Ангеліно, твоє свято нині.

Усмішка хай сяє у очах.

І бажаю я щастя такого,

Що ще не траплялося й у снах.

Хай любов постукає до тебе

І наповнить серце все твоє.

І зоря твоя хай сяє в небі,

Хай лиш яскравішою стає.

Привітання з днем ангела Ангеліни в картинках