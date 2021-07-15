День металурга 2021: дата та історія свята

В Україні День металурга відзначають у третю неділю липня. У 2021 року свято припадає на 18 липня. В цей день вітають усіх, хто видобуває руду, виплавляє чавун, сталь або займається іншою роботою в цій сфері.

Свято почали відзначати в 1993 році, коли воно отримало свій офіційний статус. Але у червні 2006 року його перейменували у День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Історія Дня металурга бере початок із 1957 року. У СРСР його заснували, щоб вшанувати внесок працівників радянської металургійної промисловості у післявоєнне відновлення економіки.

Крім того, вважалося, що саме металургійна промисловість відіграла одну з головних ролей у перемозі СРСР у Другій світовій війні.

Ця професія є однією з найголовніших для розвитку та підтримки економіки нашої країни.

Крім дня металурга, в другій літній місяць святкують чимало й інших професійних дат.

Наприклад, 20 липня відзначають міжнародний день шахів, 26 липня – день парашутиста, а 30 липня – день системного адміністратора. Календар свят на липень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.