День українських миротворців 2021: привітання в листівках

15 липня відзначають День українських миротворців. У 2021 році ця дата припала на четвер.

День українських миротворців – це державне свято, яке почали відзначати з 2013 року, однак воно не передбачає офіційного вихідного.

Українські миротворці входять до міжнародних місій з підтримання миру і безпеки з 1992 року. За цей час близько 45 тисяч військовослужбовців взяли участь в понад 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в різних регіонах планети.

Привітання з Днем українських миротворців у листівках підготували Факти ICTV.