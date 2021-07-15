Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Марина Корзун |

Найкращі привітання з Днем українських миротворців у листівках

Найкращі привітання з Днем українських миротворців у листівках

15 липня відзначають День українських миротворців. У 2021 році ця дата припала на четвер.

День українських миротворців – це державне свято, яке почали відзначати з 2013 року, однак воно не передбачає офіційного вихідного.

Українські миротворці входять до міжнародних місій з підтримання миру і безпеки з 1992 року. За цей час близько 45 тисяч військовослужбовців взяли участь в понад 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в різних регіонах планети.

Привітання з Днем українських миротворців у листівках підготували Факти ICTV.

День українських миротворців 2021: привітання в листівках

День українських миротворців 2021: привітання в листівках

День українських миротворців 2021: привітання в листівках

День українських миротворців 2021: привітання в листівках

День українських миротворців 2021: привітання в листівках

Читайте
Привітання з Днем українських миротворців в СМС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка