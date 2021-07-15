Традиційно в останню неділю липня в Україні відзначають День працівника торгівлі. Цьогоріч професійне свято всіх продавців, касирів, працівників кафе і ресторанів припадає на 25 липня.

День працівників торгівлі почали відзначати лише у 1995 році після того, як другий президент України Леонід Кучма ухвалив відповідний указ.

Раніше працівники торгівлі не мали окремої професійної дати. Вони відзначали свято разом з працівниками сфери побутового обслуговування і житлового-комунального господарства.

День працівників торгівлі був створений для того, щоб показати значимість цієї сфери для економіки держави. А також підтримати ініціативи працівників торгівлі та профспілок.

Сфера торгівлі досить популярна в Україні, тому потребує уваги з боку суспільства і держави. У нашій країні діє понад 900 тис об’єктів роздрібної торгівлі (продовольчих і непродовольчих магазинів та кіосків) і понад 60 тис об’єктів ресторанного господарства.

У всіх видах економічної діяльності, пов’язаної з торгівлею, переважає приватний сектор.

В цей день варто привітати всіх продавців, касирів, а також працівників кафе і ресторанів.

Крім цього, в День працівника торгівлі заведено нагороджувати найкращих працівників почесними грамотами і подяками.

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