Для вступу до вищого навчального закладу українським абітурієнтам необхідний сертифікат зовнішнього незалежного тестування. Якщо з якоїсь причини дитина не здала тест або не набрала необхідний прохідний бал, альтернатива є.

Вперше українські школярі почали здавати ЗНО в 2008 році. Не завжди здібні діти набирають високий або прохідний бал. Впливати на результати може не тільки підготовка, а й нервова напруга, в якій перебувають підлітки.

Здавати незалежне тестування можливо один раз на рік, перед цим необхідно зареєструватися на нього.

Куди можна вступити без ЗНО 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Професійне училище (ПТУ)

Без сертифіката зовнішнього незалежного тестування можливо навчатися в ПТУ, де перелік спеціальностей доволі різноманітний.

Для зарахування потрібно скласти іспит, пройти співбесіду або творчий конкурс. Також необхідно надати атестат про закінчення школи.

Після закінчення ПТУ ви отримаєте середню спеціальну освіту.

Коледж або технікум

Вступити до коледжу або технікуму можливо без ЗНО. Закінчивши навчання, випускник має можливість продовжити освіту у вищому навчальному закладі на аналогічному напрямку та отримати спеціальність бакалавра.

Зокрема подавати документи до коледжу або технікуму варто на основі 9, а не 11 класу.

Спеціальні курси

Якщо диплом вам неважливий, то завжди можна закінчити спеціальні курси. При цьому ніхто не буде дивитися ваші оцінки в атестаті, а також не знадобиться складати іспит. Не варто розраховувати на безкоштовне навчання.

На сьогодні існує безліч курсів різноманітних напрямків. Після їх закінчення видається сертифікат.

Якщо ви і справді будете зацікавлені в тому напрямку, який обрали, то є всі шанси знайти роботу ще в процесі навчання.

Українсько-польські програми

У деяких ВНЗ існують партнерські програми з іноземними навчальними закладами. При цьому вам не потрібно виїжджати за кордон.

Зарахування здійснюється без ЗНО – за результатами співбесіди або вступних іспитів. Таке навчання буде платним, зате ви отримаєте два дипломи – український та польський.

Зарубіжні університети

Альтернативою є іноземні університети, куди потрібен атестат про закінчення школи, а також необхідно скласти іспит на знання державної мови країни.

Найбільш популярні країни, в які їдуть навчатися українські випускники – Польща, Чехія, Естонія, Німеччина, Словаччина.

Найчастіше таке навчання проходить на платній основі, але буває і безкоштовна, проте для цього необхідна добра підготовка.

Скасування ДПА 2021 для 11 класів

У зв’язку з пандемією коронавірусу учні 4, 9 та 11 класів, а також студенти професійно-технічних закладів звільняються від Державної підсумкової атестації. Одинадцятикласники мають можливість самостійно обрати спосіб оцінювання своїх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, ДПА (іспит в школі) або ДПА в формі ЗНО.

Якщо дитина не планує вступати до ВНЗ, вона має право отримати атестат без ДПА або ЗНО – оцінки виставлять за підсумками річних досягнень.