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Валентина Летяк |

Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Церковний календар 2021

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця. Їх називають перехідними, оскільки щороку вони випадають на різні числа. Ми їх позначили зірочкою*, щоб відрізняти від інших.

Є також дев’ять дванадесятих неперехідних свят, тобто зі стабільною датою, і сім великих свят, присвячених подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці та інших святих.

Дванадесяті перехідні свята у 2021

  • 25 квітня* – Вхід Господній в Єрусалим
  • 10 червня* – Вознесіння Господнє
  • 20 червня* – День Святої Трійці (П’ятидесятниця)

Дванадесяті неперехідні свята у 2021

  • 7 січня – Різдво Христове
  • 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)
  • 15 лютого – Стрітення Господнє
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
  • 19 серпня – Преображення Господнє
  • 28 серпня – Успіння Богородиці
  • 21 вересня – Різдво Богородиці
  • 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
  • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці

Великі свята у 2021

  • 14 січня – Обрізання Господнє
  • 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі
  • 12 липня – Святих апостолів Петра і Павла
  • 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі
  • 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці

У церковному календарі віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, а також – у які дні потрібно поминати померлих родичів.

Багатоденні пости у 2021

  • До 6 січня триває Різдвяний піст, який розпочався 28 листопада 2020
  • Великий піст – з 15 березня до 1 травня
  • Петрів піст – з 28 червня до 11 липня
  • Успенський піст – з 14 до 27 серпня
  • Різдвяний піст 2021-2022 – з 28 листопада 2021 до 6 січня 2022

Одноденні пости у 2021

  • 18 січня – Водохресний святвечір (навечір’я Богоявлення)
  • 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі
  • 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
  • Середи і п’ятниці, за винятком суцільних седмиць і Святок

Суцільні седмиці – тижні у 2021, коли немає посту

  • Святки: з 7 до 17 січня
  • Тиждень Митаря і Фарисея: з 22 до 28 лютого
  • Масляна (Сирний тиждень): з 8 до 14 березня
  • Великодній (Світлий тиждень): з 3 до 9 травня
  • Троїцький тиждень: з 21 до 27 червня

Дні особливого поминання покійних у 2021

  • 6 березня – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)
  • 27 березня – Субота другої седмиці Великого посту
  • 3 квітня – Субота третьої седмиці Великого посту
  • 10 квітня – Субота четвертої седмиці Великого посту
  • 11 травня – Гробки (Проводи)
  • 9 травня – Поминання загиблих воїнів
  • 19 червня – Троїцька поминальна субота
  • 6 листопада – Димитрівська поминальна субота

Календар церковних свят 2021 в Україні на кожен місяць дивіться нижче.

Церковний календар 2021

Фото: pixabay.com

Січень 2021

  • 6 січня, середа – Святвечір, останній день Різдвяного посту
  • 7 січня, четвер – Різдво Христове
  • 7-17 січня – Святки (немає пісних днів)
  • 14 січня, четвер – Обрізання Господнє (святого Василя Великого)
  • 18 січня, понеділок – Навечір’я Богоявлення, Водохресний святвечір (строгий піст)
  • 19 січня, вівторок – Богоявлення або Хрещення Господнє
  • 20 січня, середа – одноденний піст
  • 22 січня, п’ятниця – одноденний піст
  • 25 січня, понеділок – День великомучениці Тетяни або Тетянин день
  • 27 січня, середа – одноденний піст
  • 29 січня, п’ятниця – одноденний піст

Лютий 2021

  • 3 лютого, середа – одноденний піст
  • 5 лютого, п’ятниця – одноденний піст
  • 10 лютого, середа – одноденний піст
  • 12 лютого, п’ятниця – одноденний піст
  • 15 лютого, понеділок – Стрітення Господнє
  • 17 лютого, середа – одноденний піст
  • 19 лютого, п’ятниця – одноденний піст
  • 22-28 лютого – тиждень Митаря і Фарисея (немає пісних днів)

Березень 2021

  • 3 березня, середа – одноденний піст
  • 5 березня, п’ятниця – одноденний піст
  • 6 березня – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)
  • 8 березня, понеділок – початок Масляної (Сирний тиждень)
  • 9 березня, неділя – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі
  • 14 березня – Прощена неділя
  • 15 березня, понеділок – початок Великого посту (утримання від їжі)
  • 22 березня, понеділок – Сорок святих або День всіх святих
  • 27 березня – Субота другої седмиці Великого посту
  • 30 березня, вівторок – День святого Олексія або Теплого Олекси

Квітень 2021

  • 3 квітня – Субота третьої седмиці Великого посту
  • 7 квітня, середа – Благовіщення Пресвятої Богородиці
  • 10 квітня – Субота четвертої седмиці Великого посту
  • 24 квітня – Лазарева субота
  • 25 квітня*, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

Травень 2021

  • 1 травня, субота – останній день Великого посту
  • 2 травня*, неділя – Великдень або Світле Христове Воскресіння
  • 3-9 травня – Великодній тиждень (немає пісних днів)
  • 6 травня, четвер – Великомученика Георгія Побідоносця
  • 9 травня, неділя – Поминання покійних воїнів
  • 11 травня, вівторок – Радуниця
  • 12 травня, середа – одноденний піст
  • 14 травня, п’ятниця – одноденний піст
  • 19 травня, середа – одноденний піст
  • 21 травня, п’ятниця – одноденний піст
  • 22 травня, субота – День Миколи Чудотворця
  • 24 травня, понеділок – Рівноапостольних Кирила і Мефодія
  • 26 травня, середа – одноденний піст
  • 28 травня, п’ятниця – одноденний піст

Червень 2021

  • 2 червня, середа – одноденний піст
  • 4 червня, п’ятниця – одноденний піст
  • 9 червня, середа – одноденний піст
  • 10 червня*, четвер – Вознесіння Господнє
  • 11 червня, п’ятниця – одноденний піст
  • 16 червня, середа – одноденний піст
  • 18 червня, п’ятниця – одноденний піст
  • 19 червня – Троїцька поминальна субота
  • 20 червня*, неділя – День Святої Трійці (П’ятидесятниця), третє Обретіння глави Іоанна Предтечі
  • 21-27 червня – Троїцький тиждень (немає пісних днів)
  • 28 червня, понеділок – початок багатоденного Петрівського посту

Липень 2021

  • 7 липня, середа – Різдво Іоанна Предтечі, Іванів день
  • 8 липня, четвер – День Петра і Февронії
  • 11 липня, неділя – закінчення багатоденного Петрівського посту
  • 12 липня, понеділок – День святих апостолів Петра і Павла
  • 14 липня, середа – одноденний піст
  • 16 липня, п’ятниця – одноденний піст
  • 21 липня, середа – одноденний піст
  • 23 липня, п’ятниця – одноденний піст
  • 28 липня, середа – День хрещення Київської Русі-України
  • 30 липня, п’ятниця – одноденний піст

Серпень 2021

  • 2 серпня, понеділок – Ільїн день
  • 4 серпня, середа – одноденний піст
  • 6 серпня, п’ятниця – одноденний піст
  • 9 серпня, понеділок – День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона
  • 11 серпня, середа – одноденний піст
  • 13 серпня, п’ятниця – одноденний піст
  • 14 серпня, субота – Медовий Спас або Маковія
  • 14-27 серпня – багатоденний Успенський піст
  • 19 серпня, четвер – Преображення Господнє або Яблучний Спас
  • 28 серпня, субота – Успіння Пресвятої Богородиці
  • 29 серпня, неділя – Горіховий Спас

Вересень 2021

  • 1 вересня, середа – одноденний піст
  • 3 вересня, п’ятниця – одноденний піст
  • 8 вересня, середа – одноденний піст
  • 10 вересня, п’ятниця – одноденний піст
  • 11 вересня, субота – Усікновення глави Іоанна Предтечі (суворий піст)
  • 15 вересня, середа – одноденний піст
  • 17 вересня, п’ятниця – одноденний піст
  • 19 вересня, неділя – Михайлове чудо
  • 21 вересня, вівторок – Різдво Пресвятої Богородиці
  • 22 вересня, середа – одноденний піст
  • 24 вересня, п’ятниця – одноденний піст
  • 27 вересня, понеділок – Воздвиження Хреста Господнього (суворий піст)
  • 29 вересня, середа – одноденний піст
  • 30 вересня, четвер – День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Жовтень 2021

  • 1 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
  • 6 жовтня, середа – одноденний піст
  • 8 жовтня, п’ятниця – День пам’яті преподобного Сергія (одноденний піст)
  • 13 жовтня, середа – одноденний піст
  • 14 жовтня, четвер – Покрова Пресвятої Богородиці
  • 15 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
  • 20 жовтня, середа – одноденний піст
  • 22 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
  • 27 жовтня, середа – одноденний піст
  • 29 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

Листопад 2021

  • 3 листопада, середа – одноденний піст
  • 4 листопада, четвер – Казанської ікони Божої матері
  • 5 листопада, п’ятниця – одноденний піст
  • 6 листопада – Димитрівська поминальна субота
  • 8 листопада, понеділок – великомученика Димитрія Солунського
  • 10 листопада, середа – Параскеви-П’ятниці або День пам’яті мучениці Параскеви, нареченої П’ятницею (одноденний піст)
  • 12 листопада, п’ятниця – одноденний піст
  • 17 листопада, середа – одноденний піст
  • 19 листопада, п’ятниця – одноденний піст
  • 21 листопада, неділя – День святого Михайла
  • 24 листопада, середа – одноденний піст
  • 26 листопада, п’ятниця – одноденний піст
  • 28 листопада, неділя – початок багатоденного Різдвяного посту

Грудень 2021

  • 4 грудня, субота – Введення в храм Пресвятої Богородиці
  • 7 грудня, вівторок – День пам’яті великомучениці Катерини
  • 13 грудня, понеділок – День святого Андрія Первозванного
  • 17 грудня, п’ятниця – День великомучениці Варвари
  • 18 грудня, субота – День преподобного Сави
  • 19 грудня, неділя – День святого Миколая
  • 22 грудня, середа – День святої Анни.
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Фото: Pixabay

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