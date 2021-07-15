Щорічно 15 липня в Україні відзначають День українських миротворців.
Це свято було створено з метою вшанування мужності і звитяги учасників миротворчих операцій.
Дата затверджена постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року.
Саме цього дня у 1992 році з місії у Боснії розпочалася участь українських військових в операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО і ЄС.
Сьогодні варто привітати всіх українських військових, які беруть участь у миротворчих операціях.
Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання в СМС до Дня українських миротворців.
***
У вас небезпечна робота,
Ви миротворці на війні.
Коли ви є на полі бою,
Спиться спокійно всій сім’ї.
***
Нелегка робота і небезпечна,
Але з честю виконуєте обов’язок свій:
Миротворча місія прекрасна
Часом переплітається з війною.
І хтось повинен, незважаючи на втому,
У гарячих точках рятуєте дітей,
І, пригнічуючи гнів, упокорюючи жалість,
Бути лише посланцем миру для людей.
***
Самовіддані, справі вірні,
Готові собою розплатитися
За те, щоб не було більше війни,
За те, щоб мир повернувся.
Вони – миротворці, що проти ворожнечі,
Їхня справа гідна слави.
Так нехай ніколи не пізнати їм потреби
У боротьбі за вільне право.
З Днем українського миротворця!
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