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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Яке свято 16 липня

Яке свято 16 липня

16 липня 2021 року святкується День бухгалтера й аудитора України.

В цю дату прийнято вітати всіх людей, які причетні до відповідних професій.

Детальніше про те, які свята святкуються 16 липня, а також про прикмети та заборони на цей день читайте в матеріалі Фактів ICTV.

16 липня – яке сьогодні свято

16 липня православні християни вшановують пам’ять мученика Йакинфа Римського. В цей день також шанують пам’ять благовірних князів Василя і Костянтина Ярославських.

Крім того, 16 липня по всьому світу відзначається День змії. Це свято було засновано, щоб просвітити людей про життя, особливості поведінки та середовища проживання змій.

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Прикмети на 16 липня

  • Якщо в цей день голосно співають птахи – скоро сильно потеплішає;
  • якщо на деревах з’явилася павутиння – цього року буде гарний врожай;
  • якщо комарі й мошкара в’ються колами – найближчим часом потеплішає.

Що не можна робити 16 липня

  • У цей день не можна починати нові справи;
  • 16 липня не рекомендується лаятися з колегами;
  • крім того, не рекомендується залишатися вдома і займатися домашніми справами.

Іменини 16 липня

16 липня День янгола святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Пилип, Михайло.

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