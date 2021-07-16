16 липня 2021 року святкується День бухгалтера й аудитора України.

В цю дату прийнято вітати всіх людей, які причетні до відповідних професій.

Детальніше про те, які свята святкуються 16 липня, а також про прикмети та заборони на цей день читайте в матеріалі Фактів ICTV.

16 липня – яке сьогодні свято

16 липня православні християни вшановують пам’ять мученика Йакинфа Римського. В цей день також шанують пам’ять благовірних князів Василя і Костянтина Ярославських.

Крім того, 16 липня по всьому світу відзначається День змії. Це свято було засновано, щоб просвітити людей про життя, особливості поведінки та середовища проживання змій.

Прикмети на 16 липня

Якщо в цей день голосно співають птахи – скоро сильно потеплішає;

якщо на деревах з’явилася павутиння – цього року буде гарний врожай;

якщо комарі й мошкара в’ються колами – найближчим часом потеплішає.

Що не можна робити 16 липня

У цей день не можна починати нові справи;

16 липня не рекомендується лаятися з колегами;

крім того, не рекомендується залишатися вдома і займатися домашніми справами.

Іменини 16 липня

16 липня День янгола святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Пилип, Михайло.