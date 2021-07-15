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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

З Днем бухгалтера! Прикольні вітання у картинках і СМС

З Днем бухгалтера! Прикольні вітання у картинках і СМС

В Україні День бухгалтера відзначають щороку 16 липня.

Дату встановили 18 червня 2004 року. Незадовго до цього, в 1999 році, якраз із 16 липня набрав чинності закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

За традицією свято відзначають всі, хто пов’язані з бухгалтерською, економічною або аудиторською діяльністю.

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Якщо у вас є знайомі або близькі, які залучені до цієї сфери, то не забудьте їх привітати. Для цього Факти ICTV створили прикольні привітання у картинках і СМС.

День бухгалтера 2021 в Україні: прикольні привітання в СМС і картинках

З Днем бухгалтера вітаємо!
Натхнення й сил бажаємо.
Хай збуваються бажання,
Найщиріші всі прохання.

Хай збігаються всі звіти,
І сміються в хаті діти.
Хай банкноти не підводять,
І в роботі не нашкодять.

День бухгалтера 2021 в Україні: прикольні привітання в СМС і картинках

Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі здають звіти,
А прихильники дарують квіти.

День бухгалтера 2021 в Україні: прикольні привітання в СМС і картинках

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені.
Щоб контроль і перевірки не відкрили до вас хвіртки.
Щоб в житті вам було гірко лиш від доброї горілки.
Щоб був успіх та зростання,
були сили для кохання.

День бухгалтера 2021 в Україні: прикольні привітання в СМС і картинках

Щоби звіти всі здавались
Без проблем і на ура.
Бережіть, будь ласка, нерви,
Бо все інше – то дурня.

День бухгалтера 2021 в Україні: прикольні привітання в СМС і картинках

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