День бухгалтера 2021 в Україні: прикольні привітання в СМС і картинках

В Україні День бухгалтера відзначають щороку 16 липня.
Дату встановили 18 червня 2004 року. Незадовго до цього, в 1999 році, якраз із 16 липня набрав чинності закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
За традицією свято відзначають всі, хто пов’язані з бухгалтерською, економічною або аудиторською діяльністю.
Якщо у вас є знайомі або близькі, які залучені до цієї сфери, то не забудьте їх привітати. Для цього Факти ICTV створили прикольні привітання у картинках і СМС.
З Днем бухгалтера вітаємо!
Натхнення й сил бажаємо.
Хай збуваються бажання,
Найщиріші всі прохання.
Хай збігаються всі звіти,
І сміються в хаті діти.
Хай банкноти не підводять,
І в роботі не нашкодять.
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі здають звіти,
А прихильники дарують квіти.
Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені.
Щоб контроль і перевірки не відкрили до вас хвіртки.
Щоб в житті вам було гірко лиш від доброї горілки.
Щоб був успіх та зростання,
були сили для кохання.
Щоби звіти всі здавались
Без проблем і на ура.
Бережіть, будь ласка, нерви,
Бо все інше – то дурня.