День бухгалтера 2021 в Україні: прикольні привітання в СМС і картинках

В Україні День бухгалтера відзначають щороку 16 липня.

Дату встановили 18 червня 2004 року. Незадовго до цього, в 1999 році, якраз із 16 липня набрав чинності закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

За традицією свято відзначають всі, хто пов’язані з бухгалтерською, економічною або аудиторською діяльністю.

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Якщо у вас є знайомі або близькі, які залучені до цієї сфери, то не забудьте їх привітати. Для цього Факти ICTV створили прикольні привітання у картинках і СМС.

З Днем бухгалтера вітаємо!

Натхнення й сил бажаємо.

Хай збуваються бажання,

Найщиріші всі прохання.

Хай збігаються всі звіти,

І сміються в хаті діти.

Хай банкноти не підводять,

І в роботі не нашкодять.

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі здають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені.

Щоб контроль і перевірки не відкрили до вас хвіртки.

Щоб в житті вам було гірко лиш від доброї горілки.

Щоб був успіх та зростання,

були сили для кохання.

Щоби звіти всі здавались

Без проблем і на ура.

Бережіть, будь ласка, нерви,

Бо все інше – то дурня.