Щороку в Україні День бухгалтера святкують 16 липня. У цей день варто привітати всіх, хто пов’язаний з бухгалтерською, економічною і аудиторською діяльністю.

Офіційно День бухгалтера почали відзначати у 2004 році, коли другий президент України Леонід Кучма заснував це свято.

Професію бухгалтера поважають у всьому світі, оскільки щоденна робота з фінансовими документами потребує багато сил, часу і енергії.

Про престиж цієї професії свідчить також і наявність Міжнародного дня бухгалтера, який відзначається 10 листопада.

В цей день варто привітати знайомих, які працюють у бухгалтерській галузі. З нагоди свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем бухгалтера у віршах і прозі.

* * *

Накладні декларації, довідки звіти.

То ж потрібно все знати, пам’ятати і вміти.

Тож постійна робота — зранку й до ночі,

То нерви сталеві, то змучені очі.

Без бухгалтерів буде тільки хаос в рахунках.

Вони заслужили в цей день подарунки.

Вони заслужили в цей день привітання,

Поваги, любові, уваги й визнання.

Бажаємо щастя, здоров’я й натхнення,

На довгі роки і на сьогодення.

Нехай добрі слова рікою вам ллються,

А дебет і кредит завжди зійдуться.

* * *

Зі святом чудовим,

Та професійним.

Вашим улюбленим,

Серцю вабливим.

Знаєте справу,

Працюєте вміло.

Це зрозуміло,

Ви за касира.

Хай же рахуються

гроші уміло,

Із днем бухгалтера,

Будьте щасливі!

* * *

Вітаємо усіх бухгалтерів із професійним днем. Нехай на роботі ви і оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.

* * *

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

***

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на ти.

***

Із днем бухгалтера вітаю!

Нехай щастить Вам повсякчас,

Щоб помилок не виявляли,

Щоб сходився завжди баланс.

Хай звіти будуть в Вас найкращі,

Бо точність — ваш козирний туз.

Доходів гарних у кишенях

І по життю лиш білих смуг!

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