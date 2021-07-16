День бухгалтера 2021 в Україні: привітання в картинках

День бухгалтера в Україні щорічно відзначають 16 липня. У 2021 році ця дата припала на п’ятницю.

Саме в цей день у 1999 році український парламент підтримав закон про бухоблік у країні, тому дата професійного свята обрана не випадково.

Крім цього, восени, 10 листопада, святкують Міжнародний день бухгалтерії. Осінню дату відзначають не лише працівники цієї галузі, а й аудитори.

У цей день фірми вітають своїх працівників і дарують подарунки. В деяких компаніях навіть виписують премії.

Якщо у вашій родині чи серед друзів є бухгалтер – не забудьте привітати його зі святом листівкою або СМС.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання в картинках до Дня бухгалтера.

У календарі на липень 2021 багато професійних дат. Наприклад, 18 липня відзначають День металурга, 25 липня – День працівників торгівлі, 26 липня – День парашутиста.

Повний список свят у липні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.