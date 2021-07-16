Традиційно 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера. Сьогодні варто привітати всіх, хто пов’язаний з цією професією.

Бухгалтерська діяльність дуже шанується у всьому світі, оскільки робота з фінансовими документами потребує багато сил, часу і енергії.

Офіційно День бухгалтера почали відзначати у 2004 році, коли другий президент України Леонід Кучма підписав спеціальний указ про заснування свята.

У цей день у великих компаніях заведено відзначати найкращих працівників тематичними сувенірами. Також для професіоналів бухгалтерської справи влаштовують святкові фуршети.

Сьогодні не забудьте привітати своїх колег, знайомих і тих, хто пов’язаний з бухгалтерською, економічною і аудиторською діяльністю.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі картинки для Viber з Днем бухгалтера.

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