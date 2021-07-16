Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

День бухгалтера 2021: привітання в картинках для Viber

день бухгалтера

Традиційно 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера. Сьогодні варто привітати всіх, хто пов’язаний з цією професією.

Бухгалтерська діяльність дуже шанується у всьому світі, оскільки робота з фінансовими документами потребує багато сил, часу і енергії.

Офіційно День бухгалтера почали відзначати у 2004 році, коли другий президент України Леонід Кучма підписав спеціальний указ про заснування свята.

У цей день у великих компаніях заведено відзначати найкращих працівників тематичними сувенірами. Також для професіоналів бухгалтерської справи влаштовують святкові фуршети.

Сьогодні не забудьте привітати своїх колег, знайомих і тих, хто пов’язаний з бухгалтерською, економічною і аудиторською діяльністю.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі картинки для Viber з Днем бухгалтера.

День бухгалтера в Україні: привітання в картинках для Viber (Вайбер) День бухгалтера в Україні: привітання в картинках для Viber (Вайбер) День бухгалтера в Україні: привітання в картинках для Viber (Вайбер) День бухгалтера в Україні: привітання в картинках для Viber (Вайбер) День бухгалтера в Україні: привітання в картинках для Viber (Вайбер)

Читайте:

День бухгалтера 2021: найкращі привітання у віршах та прозі

Красиві привітання з Днем бухгалтера 2021 у СМС

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка