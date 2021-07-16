Гороскоп на тиждень, з 19 до 25 липня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 19 до 25 липня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

На початку тижня інтуїція та сприйнятливість будуть на висоті. Тому у цей період варто дослухатися до ідей, адже можливі осяяння. Починаючи з 22 липня Венера переходить у знак Діви, в якому пробуде до середини серпня. Тому загалом зміниться фон у вибудовуванні стосунків із людьми. Венера в Діві налаштовує на більш суворе і критичне ставлення до оточуючих.

Одночасно з Венерою Сонце переходить у знак Лева. Тут воно найяскравіше та найсильніше, а значить, ми потрапляємо і у більш егоїстичний період. У цей час хочеться відстоювати своє Я. І вельми показовими у сенсі відстоювання себе та вибудовування стосунків стануть вихідні, бо 24 липня відбудеться повний місяць, який яскраво висвітлить саме цю тему.

Ці дні загрожують розривами стосунків, конфліктами, звільненнями. Але у кожного знака можуть бути проблеми у своїх сферах: у когось будуть ресурси на конфлікт, а у когось – ні. Якщо ви відчуваєте зараз брак ресурсу, постарайтеся дати собі хоча б пару днів відпочинку на відновлення, щоб у дні близько повного місяця діяти з ресурсного стану.

Гороскоп для Овнів

Овни налаштовані зараз досить войовничо, і можуть багато чого досягти. Однак більш сприятливою для них буде друга половина тижня, починаючи з четверга. Повний місяць не повинен принести особливих проблем, якщо тільки не задіяні важливі точки гороскопу. Збільшується ризик якихось непотрібних покупок, тому варто більш виважено підходити до придбань. Загалом це хороший час, щоб відпочити, перевести дух, бо в подальшому доведеться більше уваги приділяти роботі, здоров’ю.

Гороскоп для Тельців

До середи у вас триває активний період вирішення документальних питань, обговорення ідей, зустрічей із близькими людьми. А ось з четверга – хороший час, щоб проаналізувати свої стосунки, розкласти по поличках те, що ви маєте на цей момент. Також це час великих надій. Але не варто занадто на них покладатися. Краще сконцентруватися на аналізі, аніж на мріях. У дні близькі повного місяця можуть виникнути конфлікти, пов’язані зі статусом, кар’єрою. Доводиться відстоювати своє право на те, що ви вже маєте.

Гороскоп для Близнюків

У першу половину тижня у вас можуть бути цікаві ідеї для самореалізації, можуть надходити пропозиції щодо фінансового розвитку (їх варто розглянути). А ось з четверга вже можна почати якесь облагороджування свого будинку, свого тилу. Ви можете сміливо братися за те, щоб наводити всюди лад. Ви відчуєте прилив сил від перебудови простору під себе. Вихідні добре присвятити навчанню, прочитанню книги, яку ви давно відкладали, або будь-якому заняттю, пов’язаному із саморозвитком.

Гороскоп для Раків

У Раків добігає кінця місяць днів народжень. Але ще до кінця липня добре було б аналізувати власне життя – ви можете виявити у собі приховані можливості. З 22 липня Сонце вже переходить у знак Лева. У цей період зміщуються акценти: варто замислитися вже не лишень про те, чого хочете ви самі, а й про те, що потрібно оточуючим. 22-24 липня можуть бути не дуже ресурсними, тому не варто планувати на ці дати щось важливе. Будьте уважні із витратами, запам’ятовуйте, що та куди ви кладете, адже є ризик втратити цінну річ.

Гороскоп для Левів

Вас можна привітати з початком місяця ваших днів народжень – з 22 липня. Перед днем ​​народження добре підбивати підсумки року, для цього чудово підходять перші три дні тижня. Якщо ви ще хочете придбати якийсь подарунок або просто потішити себе, постарайтеся це зробити у першу половину тижня. З четверга і до кінця тижня покупки можуть бути не такими вдалими, навіть якщо ви про це довго мріяли. Починають загострюватися стосунки із партнерами, і це буде тільки початок, якщо ви не перебуваєте у конфлікті на цей момент. Тому бережіть стосунки, і не дозволяйте їм руйнуватися. Особливо зверніть увагу на дні повного місяця, коли підвищений ризик розриву стосунків.

Гороскоп для Дів

У Дів буде досить креативний початок тижня, який добре підходить для роботи у групі: пошуку рішень, колективних досліджень. З 22 липня, коли Венера перейде в знак Діви, ви відчуєте потребу зайнятися своїм здоров’ям, зовнішністю, звичками. Це гарний час для вас, щоб позбутися від шкідливих звичок і знайти корисні. Цього тижня на вас також чекає певний виклик. Вас може щось відволікати від улюбленого заняття, а це буде дуже сильно дратувати. Ви навіть можете піти на великі конфлікти, щоб відстояти свої позиції.

Гороскоп для Терезів

Це правильний час для відпустки, особливо починаючи з четверга, а до цього варто витримати натиск на роботі. У цьому вам допоможе вміння домовлятися з людьми і креативне мислення. Поступово відходить на другий план потреба в налагодженні гармонії у стосунках з людьми, у створенні груп, і навіть у романтичних поривах. Акцент переміщується на себе, на власне здоров’я. Наприкінці тижня краще займатися тим, що дійсно вам подобається, за можливості не брати на себе виснажливі або неприємні обов’язки.

Гороскоп для Скорпіонів

Для вас залишаються актуальними складні ситуації на роботі, вся увага прикута туди. Одночасно із цим з’являються нові мрії та бажання, які поки складно здійснити, але із четверга до неділі ви можете їх краще зрозуміти для себе. Найбільш складним може бути повний місяць 24 липня, адже він загрожує конфліктними ситуаціями – аж до розриву стосунків із близькими людьми. У ці дні можуть проявитися й гострі конфлікти з батьками або з тими, на кого ви зазвичай можете спиратися.

Гороскоп для Стрільців

Для Стрільців залишаються найбільш важливими теми сім’ї, дому. Досі гарний час для поїздок. Під кінець робочого тижня ви можете виявити певні нестиковки на роботі, які вас можуть затримати або напружити. Однак це незабаром виправиться. Під кінець тижня зверніть увагу на свої взаємини з рідними та близькими людьми – вони можуть напружувати, але іноді варто потерпіти. Вихідні добре провести за улюбленою книгою або заняттям, у якому ви можете залишитися наодинці із собою.

Гороскоп для Козерогів

Перша половина тижня може пройти спокійно, якщо ви не розпочали конфлікт зі своїми коханими і партнерами в попередні дні. А якщо сутички траплялися, доведеться розгрібати скоєне. Це час, коли у стосунках з партнерами може розкриватися неприємна правда, але краще пізнати її раніше, аніж пізніше, та обов’язково – обговорити, не роблячи поспішних висновків. Друга половина тижня, починаючи з четверга, відмінно підходить для відпустки або поїздки, щоб відволіктися від труднощів, з якими ви стикалися останнім часом. Однак не варто витрачати надто багато, можливі грошові втрати.

Гороскоп для Водоліїв

Водолії протягом цього тижня можуть розраховувати на підтримку, зокрема фінансову. Однак не варто брати на себе зайві зобов’язання. Беріть лише те, що ви зможете повернути. З другої половини тижня загострюються стосунки із партнерами, особливо складними будуть субота і неділя. Ви можете відчувати прохолоду в стосунках з коханими людьми, схильні закриватися та уникати вирішення проблеми. Але іноді краще піти на конфлікт, хоча він може бути і неприємним. Так, у цей час є загроза розставань, але в цьому випадку це може відчуватися як фактичне оздоровлення.

Гороскоп для Риб

Для Риб це час, коли можна відновити стосунки із партнерами. Однак головне зараз – не інші люди, а концентрація на собі та на своєму здоров’ї. Також потрібно звернути увагу на ваші зобов’язання, особливо ті, які важким тягарем лежать на вас. Рекомендую вам добре відпочити. Можливо, це не буде тривала поїздка, але якийсь, нехай короткий, таймаут необхідний. Уникайте пліток, обговорення інших людей, бо це може повернутися до вас поганим бумерангом.

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