Кабмін планує перенести два робочі дні у 2022 році

Кабінет міністрів України підготував проект розпорядження Про перенесення робочих днів у 2022 році.

Таким чином на 8 березня та День Конституції українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.

Згідно з документом, розміщеним на сайті Федерації профспілок України, Кабмін пропонує у 2022 році перенести такі робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Це стосується підприємств, установ та організацій, які мають п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними в суботу і неділю.

Таким чином українці двічі матимуть чотири вихідні поспіль: з 5 по 8 березня. А також з 25 до 28 червня.