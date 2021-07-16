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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Кабмін планує перенести два робочі дні у 2022 році

календарь, календар, свято

Кабінет міністрів України підготував проект розпорядження Про перенесення робочих днів у 2022 році.

Таким чином на 8 березня та День Конституції українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.

Згідно з документом, розміщеним на сайті Федерації профспілок України, Кабмін пропонує у 2022 році перенести такі робочі дні:

  • з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;
  • понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Це стосується підприємств, установ та організацій, які мають п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними в суботу і неділю.

Таким чином українці двічі матимуть чотири вихідні поспіль: з 5 по 8 березня. А також з 25 до 28 червня.

Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначає Національний банк України.

Згідно з документом, проект акта розроблений з метою створення сприятливих умов для раціонального використання робочого часу, а також завчасного планування громадянами свого відпочинку.

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Фото: Depositphotos

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