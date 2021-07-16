Кабмін планує перенести два робочі дні у 2022 році

Кабінет міністрів України підготував проект розпорядження Про перенесення робочих днів у 2022 році.
Таким чином на 8 березня та День Конституції українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.
Згідно з документом, розміщеним на сайті Федерації профспілок України, Кабмін пропонує у 2022 році перенести такі робочі дні:
- з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;
- понеділка 27 червня на суботу 2 липня.
Це стосується підприємств, установ та організацій, які мають п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними в суботу і неділю.
Таким чином українці двічі матимуть чотири вихідні поспіль: з 5 по 8 березня. А також з 25 до 28 червня.
Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначає Національний банк України.
Згідно з документом, проект акта розроблений з метою створення сприятливих умов для раціонального використання робочого часу, а також завчасного планування громадянами свого відпочинку.