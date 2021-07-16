Згідно з рекомендацією ЄС, уряд Німеччини з 18 липня скасовує всі обмеження на в’їзд для громадян України.
Про це повідомив у Twitte міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, під час перетину кордону Німеччини треба показати один з трьох документів – негативний тест на коронавірус, свідоцтво про повну вакцинацію чи одужання.
Кулеба нагадав, що з червня Німеччина вже була відкрита для повністю вакцинованих українців.
????????Німеччина вже була відкрита з червня для повністю вакцинованих українців.
А вже з 18 липня, згідно з рекомендацією Ради ЄС, скасовує всі обмеження на в’їзд з України.
На в’їзді:
➡️негативний тест
або
➡️свідоцтво повної вакцинації чи одужання
Деталі⤵️https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 16, 2021
15 липня Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для громадян України та ще 22 країн.
Кожні два тижні список переглядатимуть. Якщо в тій чи іншій країні погіршиться епідемічна ситуація, її виключать зі списку.