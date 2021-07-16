Згідно з рекомендацією ЄС, уряд Німеччини з 18 липня скасовує всі обмеження на в’їзд для громадян України.

Про це повідомив у Twitte міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, під час перетину кордону Німеччини треба показати один з трьох документів – негативний тест на коронавірус, свідоцтво про повну вакцинацію чи одужання.

Кулеба нагадав, що з червня Німеччина вже була відкрита для повністю вакцинованих українців.

????????Німеччина вже була відкрита з червня для повністю вакцинованих українців. А вже з 18 липня, згідно з рекомендацією Ради ЄС, скасовує всі обмеження на в’їзд з України. На в’їзді:

➡️негативний тест

або

➡️свідоцтво повної вакцинації чи одужання Деталі⤵️https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 16, 2021

15 липня Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для громадян України та ще 22 країн.

Кожні два тижні список переглядатимуть. Якщо в тій чи іншій країні погіршиться епідемічна ситуація, її виключать зі списку.