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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Німеччина скасовує обмеження на в’їзд українців – дата

аеропорт українці

Згідно з рекомендацією ЄС, уряд Німеччини з 18 липня скасовує всі обмеження на в’їзд для громадян України.

Про це повідомив у Twitte міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, під час перетину кордону Німеччини треба показати один з трьох документів – негативний тест на коронавірус, свідоцтво про повну вакцинацію чи одужання.

Кулеба нагадав, що з червня Німеччина вже була відкрита для повністю вакцинованих українців.

 

15 липня Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для громадян України та ще 22 країн.

Кожні два тижні список переглядатимуть. Якщо в тій чи іншій країні погіршиться епідемічна ситуація, її виключать зі списку.

Фото: Depositphotos

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