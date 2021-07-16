Повний місяць у серпні 2021 українці зможуть спостерігати наприкінці місяця – 22 числа близько 20.25. Це буде неділя, 14-й місячний день, світило буде знаходитися в знаку Водолій.

Часто повний місяць впливає на загальне самопочуття та сон. Люди можуть бути емоційними, чутливими або пригніченими.

Незважаючи на те, що повний місяць впливає на все живе на землі, 14-й місячні день вважається сприятливим для будь-яких починань.

Астрологи радять у повний місяць у серпні займатися побутовими питаннями або реалізувати давно відкладені плани, однак перед цим добре їх обдумати та зважити. Також краще не спілкуватися з керівництвом і не говорити про звільнення в цей день.

Якщо є можливість, то в цю добу хорошим рішенням буде побути в колі родини та розслабитися. Крім того, 22 серпня припадає на неділю, а це день, коли світом керує сонце.

Місячний календар 2021

У 2021 році за місячним календарем передбачено багато сприятливих і продуктивних днів. Наприклад, найбільш хороші дні в серпні – 16, 18 і 28 числа.

Повний місячний календар на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.