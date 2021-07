Акції американської компанії Tesla Inc. стали менш корельованими в порівнянні з акціями великих технологічних компаній США. Можливо це пов’язано з біткоїном.

Акції Tesla в порівнянні з індексом Nasdaq 100 впали з 0,83 до 0,14. За період з 17 червня по 14 липня.

Зниження також спостерігається між акціями компанії EV і індексом NYSE FANG +, який включає в себе Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. і Netflix Inc.

– Tesla тісно пов’язана з техногігантами мегаполісів, але останнім часом цей зв’язок майже зник. Коли я запитую у оточуючих про причини, то всі згадують скандал із біткоїном, і як він буде враховуватися, коли вони повідомлять про доходи, – сказав стратег із деривативів RBC Capital Markets Емі Ву Сільверман.

Про свої доходи Tesla повідомить 26 липня.

Взимку компанія заявила про інвестиції в біткойн на суму $1,5 млрд після позитивних слів Ілона Маска про криптовалюту. Згодом він поміняв свою позицію та почав критикувати валюту, оскільки вона приносить шкоду екології.

У цьому місяці акції Tesla впали майже на 4%, а індекс Nasdaq 100 виріс більш ніж на 2%.