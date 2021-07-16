17 липня православні вшановують пам’ять трьох Андріїв – Налива, Святителя та Боголюбського.

Останній був руським князем та створив свято Покрова Богородиці.

У народі свято 17 липня називається Андріїв день.

Здавна люди казали, що на Андрія овес до половини доріс. Якщо росте він погано, то не слід розраховувати на багатий врожай.

А ще цього дня чекали на сильні дощі, які сприятливо впливали на майбутній врожай.

Іменини святкують: Андрій, Богдан, Василь, Федір, Георгій, Микола, Марк, Арсеній, Марія, Ольга, Олександра, Анастасія.

Також 17 червня в Україні відзначається День етнографа.

Народні прикмети й традиції

Вважалося, що погода 17 липня така ж, якою буде 11 серпня.

Жовте листя на деревах – до ранньої осені.

Безхмарне нічне небо й чіткий Місяць – до хорошого врожаю.

Спека вдень – незабаром погода погіршиться.

Багато бджіл – до холодної зими.

Що не можна робити

Традиційно цього дня не можна рано лягати спати.

Сваритися та провокувати конфлікти.

Купувати дорогі чи важливі речі.

Цей день в історії

1453 – битва при Кастійоні, яка ознаменувала завершення Сторічної війни між французами та англійцями.

1775 – відкриття першого у світі військового госпіталю у США.

1791 – масовий розстріл прихильників революції на Марсовому полі в Парижі.

1793 – привселюдна страта Шарлотти Корде, яка вбила одного із найодіозніших лідерів Французької революції Жана Поля Марата.

1917 – розстріл мирної демонстрації солдатів та робітників у Петрограді

1918 – розстріл царської родини останнього російського імператора Миколи ІІ в Єкатеринбурзі.

1941 – приєднання Галичини до Генерального Губернаторства Третього Рейху.

1942 – початок Сталінградської битви.

1945 – початок Потсдамської конференції глав держав-переможців Другої світової війни.

1973 – повалення монархії в Афганістані.

1997 – ратифікація Україною Європейської конвенції з прав людини.

2014 – катастрофа пасажирського літака Boeing 777 на Донеччині, внаслідок чого загинули усі пасажири та екіпаж – 298 осіб.

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