17 липня в Україні відзначають День ангела Ольги. Люди, які носять це ім’я, дуже мудрі, хитрі та розумні.

Ольга завжди знає, чого хоче, тому впевнено йде до поставленої мети. Вона доброзичлива, старанна, а її переконання не залежать від думки оточуючих.

Вона часто буває вразливою і може заплакати від самого невинного зауваження. У житті Ольга досягає великих успіхів саме завдяки своїй сміливості.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Ольги у прозі.

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З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

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Сьогодні у тебе День ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень.

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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

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Дорога моя подруго. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

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