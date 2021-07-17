День ангела Тетяни святкують декілька разів на рік, зокрема, 17 липня. Ім’я Тетяна має давньогрецьке походження та перекладається як засновниця.

Володарки цього імені мають щиру вдачу та готові прийти на допомогу. Також Тетяни завжди досить емоційні, тому можуть постояти не тільки за себе, а ще й за своїх близьких.

Вони практичні, принципові та завжди прагнуть бути лідерами. Свята заступниця всіх дівчат і жінок з цим іменем – давньоримська великомучениця Тетяна.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС, віршах і листівках з днем ангела Тетяни. Привітайте своїх знайомих з цією святковою датою.

Привітання для Тетяни у листівках

Привітання з днем ангела Тетяни у СМС та віршах

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

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З Днем Тетяниним сердечно

Привітати тебе хочу,

Хай небесні тобі сили

Радість та любов пророчать.

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В День Тетяни побажань

Зичу щирих й шлю вітань!

Щастя, радості, натхнення,

Було, щоб світлим сьогодення,

Життя презенти дарувало,

Негоди дім твій оминали!