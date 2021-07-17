В Україні близько 5 тис. музеїв, завдяки яким можна дізнатися більше про традиції та культуру нашої країни.

До Дня незалежності 2021 в українців буде чотири вихідних, отже вже зараз можна планувати відпочинок.

Факти ICTV зібрали 30 музеїв України, в яких потрібно побувати кожному.

Пам’ятник-музей Київська фортеця

Друга за величиною земляна фортеця в світі та найбільша в Європі, яка з’явилася в ХІХ столітті та спочатку називалася Новою Печерською фортецею. Свого часу вона була в’язницею для політв’язнів, складом для боєприпасів, госпіталем і оборонною спорудою.

Основний фонд музею становить 17 тис. експонатів – мундири, зброя, схеми, листи, документи, карти, знаменита карета смертників, у якій засуджених везли на страту. А також камери та карцер, у яких тримали полонених у ті часи.

Адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 24 А.

Ціна: комплексний квиток до музейних експозицій – 60 грн.

Національний музей історії України у Другій світовій війні

Один з найбільших музеїв України, який налічує понад 400 тис. експонатів. Головна асоціація з ним – 102-метровий монумент Батьківщина-мати.

Велика чаша Вічного вогню, виставка військової та післявоєнної техніки, алея міст-героїв, а також низка скульптурних композицій – все це можна побачити на території меморіального музею.

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 24.

Ціна: дорослий – 50 грн, студентський – 30 грн, шкільний – 10 грн. Оглядова екскурсія – 150 грн.

Музей-заповідник Золочівський замок

Золочівський замок – історико-архітектурна пам’ятка XVII століття національного значення, яка слугувала фортецею, королівською резиденцією, панською садибою, в’язницею та навчальним закладом. Наразі це відділення Львівської картинної галереї.

У замковому комплексі два палаци – Королівський та Китайський. В них можна ознайомитися зі зразками стилізованих предметів інтер’єру XVII-XVIII століть, мальовничими копіями творів європейських художників, лицарськими орденами. Також представлено мистецтво країн Сходу.

Адреса: м. Золочів (Львівська область), вул. Тернопільська, 5.

Ціна: дорослий квиток – 90 грн, шкільний – 20 грн.

Національний художній музей України

Один із найстаріших і найбільших музеїв в Україні, заснований у XIX столітті.

У ньому зібрано близько 40 тис. експонатів – унікальна колекція творів українського живопису, скульптури та іконопису від XII-ХХ століть.

Наразі музей зачинено через поганий технічний стан будівлі, але сподіваємося, що незабаром він знову відчинить свої двері для відвідувачів.

Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 6.

Ціна: дорослий квиток – 40 грн, шкільний – 10 грн.

Музей національної архітектури та побуту Пирогово

Музей просто неба, в якому розташований архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України.

Відвідавши його, можна переміститися в часі в Середнє Придніпров’я, Полтавщину та Слобожанщину, Полісся, Поділля, Південь України, Карпати, Ярмаркове поле тощо.

Також Пирогово стане чудовим місцем для відпочинку. На території музею є численні ресторани.

Адреса: м. Київ, вул. Академіка Тронько, 1.

Ціна: дорослий квиток – 80 грн, дитячий 6-9 років – 20 грн, 10-17 років – 40 грн.

Музей космонавтики ім. Сергія Корольова

Музей космонавтики складається з двох будівель – Меморіальний будинок-музей академіка Корольова та будівля експозиції Космос.

У музеї зберігаються колекції космічного напряму – зразки космічної техніки, обладнання, спорядження космонавтів, предмети побуту з космічною символікою, нумізматика тощо. Також представлені ​​меблі, особисті речі та документи родини Корольових.

У музеї містяться макети – Луноход-2, корабель Союз, спусковий апарат автоматичної міжпланетної станції Венера-15 тощо.

Адреса: м. Житомир, вул. Дмитрівська, 2.

Ціна: дорослий квиток – 30 грн, дитячий – 20 грн.

Музей медуз

Унікальна колекція медуз в акваріумах заворожує. Тут можна дізнатися про тривалість їхнього життя, які з них небезпечні та отруйні, а також багато інших цікавих фактів.

Експозицій у музеї небагато, але вони часто оновлюються.

Адреса: м Київ, вул. Хрещатик, 7.

Ціна: дітям до п’яти років – безкоштовно, від 5 років до 17, а також студентам – 130 грн, дорослим – 150 грн.

Музей Гуцульської магії

Назва цього музею говорить сама за себе. Це незвичайне місце, яке відкриє завісу містики минулого. Також у ньому представлені цінні експонати, які повертають нас у минуле та показують, як важко було жити без офіційної медицини.

Адреса: смт Верховина, Івано-Франківська область, вул. Жаб’євський потік, 66 А.

Ціна: 25 грн.

Victoria Museum

Музей для тих, хто любить моду та стиль. У ньому представлені одяг та аксесуари, присвячені міській моді 1830-1920 років.

Адреса: м. Київ, Бутишев провулок, 23.

Ціна: дорослий – 130 грн, шкільний та студентський – 65 грн.

Мамаєва Слобода

Музей просто неба Мамаєва Слобода – справжнє козацьке поселення XVII-XVIII століть.

У ньому представлені 98 будівель народного типу – садиба сотника, майстерня коваля та гончара, нелегкий побут козаків-зброєносців, дерев’яна церква тощо. На території музею також є тварини, яких можна погодувати, й озеро, в якому водяться черепахи та риба.

Тут часто відбуваються народні гуляння, які достеменно відображають події минулого часу.

Адреса: м. Київ, Донця, 2.

Ціна: 150 грн.

Замок-музей Радомишль

Замок Радомишль розташований у ландшафтному парку. Зовнішній вигляд замку зачаровує, а в його залах – єдиний в Україні Музей української домашньої ікони.

Також там представлені оригінальні старовинні фотографії, колекція прасок, предмети старовини, дерев’яні скульптури, антикварні люстри, картини та меблі.

Адреса: м. Радомишль, вул. Плетенецька, 15.

Ціна: дорослий – 150 грн, пільговий – 70 грн, дитячий – 60 грн.

Музей важкої бомбардувальної авіації

У цьому музеї зібрано низку літаків, крилатих ракет і авіаційних бомб. Зокрема єдиний у світі музейний зразок літака Ту-160 та єдиний в Україні літак Ту-95МС.

Адреса: м. Полтава, вул. Олександра Засядька, 1.

Ціна: від 60 до 200 грн.

Музей Ханенків

У музеї презентуються найзначніші колекції мистецтва Європи, Азії та стародавнього світу. Але найголовніше – художнє зібрання видатних українських колекціонерів Богдана та Варвари Ханенків.

Фонд музею налічує понад 25 тис. предметів. Близько 1 тис. обраних артефактів експонується постійно.

Адреса: м. Київ, вул. Терещенківська, 15.

Ціна: від 25 грн до 120 грн.

Національний музей Чорнобиль

Музей, який передає історію Чорнобильської ядерної катастрофи, змушує замислитися та зрозуміти її масштаби.

Адреса: м. Київ, провулок Хорива, 1.

Ціна: дитячий – 12 грн, дорослий – 24 грн.

Одеський археологічний музей Національної академії наук України

Основний фонд музею становлять 170 тис. експонатів – збори археологічних джерел із давньої історії Півдня України від кам’яного віку до середньовіччя.

Також представлені колекції старожитностей з Кіпру, Єгипту, Греції, Італії.

Адреса: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 4.

Ціна: дорослий – 100 грн, дитячий та студентський – 50 грн.

Одеський музей кіно

У Музеї кіно і одеської кіноіндустрії представлено понад 12 тис. експонатів. Серед них – зібрання унікальних матеріалів з історії одеського кінематографу, рукописів, ескізів, фотографій, костюмів, раритетної кінотехніки тощо.

Адреса: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 33.

Ціна: дорослий – 150 грн, дитячий – 120 грн.

Львівський історичний музей

Для тих, хто цікавиться історією та любить старовину і раритети. Музей налічує 370 тис. експонатів. У ньому є все – від живопису до зброї.

Адреса: м. Львів, площа Ринок, 6.

Ціна: від 5 грн – пільговий до 50 грн – дорослий.

Національний музей-садиба М.І.Пирогова

Музей, присвячений хірургу та вченому Миколі Пирогову. Там можна побачити будинок, в якому жив Пирогов, експозицію про його життя та діяльність, музей-аптеку з інтер’єрами приймальні та операційної вченого.

Також на території музею є церква-некрополь, де покоїться забальзамоване тіло Пирогова, та меморіальний парк, в якому він саджав дерева.

Адреса: м.Вінниця, вул. Пирогова, 155.

Ціна: від 10 грн до 80 грн, залежно від експозиції та віку.

Національний музей авіації України ім. О.К.Антонова

Музей авіації розташований просто неба та представляє експозиції майже 70 літаків і вертольотів.

Там є на що подивитися: від регіонального пасажирського судна до винищувача. Можна не тільки насолодитися величезною технікою, а й зробити чудові світлини біля неї.

Адреса: м. Київ, вул. Медова, 1.

Ціна: дорослий – 100 грн, студенти, школярі, пенсіонери – 60 грн, діти до семи років – безкоштовно.

Національний заповідник Хортиця

Найбільший острів на Дніпрі – 23,5 кв. м. На Хортиці можна побачити Запорізьку Січ, святилище, скіфський стан, Музей судноплавства, Музей простору і багато іншого.

Крім того, там можна взяти різноманітні екскурсії, наприклад, теплоходом навколо острова, нічну або велосипедну.

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Старого Редуту, 9.

Ціна: вартість квитка залежить від вибору експозиції.

Музей історії туалету

Те, чим без винятку користується кожен із нас. В експозиції музею представлені антикварні автентичні експонати, тематичні репліки та макети об’єктів туалетної культури. А також найбільша в світі колекція сувенірних унітазів.

Адреса: м. Київ, вул. Рибальська, 22.

Ціна: повний квиток – 120 грн, пільговий – 60 грн.

Музей води

Вода – це життя і необхідність для кожного. У музеї розкажуть про все, що пов’язано з нею. Там можна побачити мініатюрну зливу з грозою, різноманітні фонтани, та навіть прокласти річкове русло.

Сама будівля музею – це водонапірна вежа, яка є однією з найстаріших в Україні.

Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1 В.

Ціна: дорослий квиток – 80 грн, дитячий – 60 грн, до 6-ти років – безкоштовно.

Музей фотоілюзій

Побувати на обкладинці Forbes, полазити з пандами на бамбуку, врятуватися від акули або опинитися в центрі подій виверження вулкана? Легко. Музей фотоілюзій створений для оригінальних фотографій, якими ви точно здивуєте своїх підписників.

Адреса: м. Київ, вул. Сагайдачного, 41, м. Харків, вул. Клочківська, 3.

Ціна: 140 грн – 160 грн.

Музей пивоваріння

У цьому музеї можна дізнатися про все, що пов’язано з історією пивоваріння, побачити стародавні пивні пляшки, горнятка з різних країн Європи, бочки для перевезення пива та рецептурні книги кінця XIX століття.

Також гості експозиції можуть зануритися в процес пивоваріння та створити власний сорт пива.

Адреса: м. Львів, вул. Клепарівська, 18.

Ціна: від 60 грн – пільговий до 270 грн – сімейний (двоє дорослих і двоє дітей старше 12 років).

Музей популярної науки та техніки Експериментаніум

Місце, де наука стає цікавою. Експериментаніум – це навчально-розважальний центр для дітей та дорослих. Постійна експозиція налічує понад 300 інтерактивних експонатів, присвячених механіці, оптиці, електриці, магнетизму та акустиці.

Відвідувачі власноруч можуть побудувати міст, поспостерігати за зародженням торнадо, створити блискавку, змусити літати магніт і навіть зазирнути в нескінченність.

Адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 6.

Ціна: від 185 грн до 810 грн, діти до трьох років – безкоштовно.

Музей у темряві Третя після опівночі

Особливість цього музею полягає в тому, що абсолютно всі екскурсії проходять у повній темряві та в супроводі незрячих гідів.

Постійна екскурсія Прогулянка в темряві – це п’ять різних кімнат, які відтворюють місця з нашого життя – зі звуками, запахами та облаштуванням. Також відвідувачі можуть ознайомитись зі шрифтом Брайля, пограти в спеціальні шашки та вгадати предмети на дотик.

Адреса: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 45 В.

Ціна: від 800 грн за екскурсію для групи до чотирьох осіб.

Музей D.S. Секретна аптека

У підвалі, в якому розташований інтерактивний музей, колись була таємна фармацевтична лабораторія. Тут відвідувачі не тільки познайомляться з аптекарем, а й стануть свідками хімічних експериментів, а також почують історії про алхіміків.

У музеї не тільки можна відвідати регулярні екскурсії, а й замовити спеціальні, наприклад, уроки з таємним аптекарем.

Адреса: м. Львів, площа Соборна, 1.

Ціна: від 30 грн – дитячий квиток до 1100 грн за екскурсію для групи з 15 осіб.

Музей іграшки

Музей іграшки – це місце, в якому живе дитинство. Тут представлені українські та радянські іграшки, а також ексклюзивна колекція ляльок.

Особливі раритети – діюча модель парової машини, перша штучна ялинка з курячого пір’я та залізниця 1954 року.

Адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 8.

Ціна: 20-30 грн, дітям до п’яти років – безкоштовно.

Музей техніки Богуслаєва

Сучасний музей, у якому представлені великі колекції літаків, військового транспорту та вантажних мотоциклів.

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчанівського, 27.

Ціна: 5-10 грн.

Музей Київ у мініатюрі

Хочете відчути себе Гуллівером? Відправляйтеся в музей Київ у мініатюрі. В ньому представлені головні вулиці й пам’ятки столиці – Хрещатик, Майдан Незалежності, Північний міст, Києво-Печерська лавра тощо. Всі експонати є точними копіями великих столичних оригіналів у масштабі 1:33.

Адреса: м. Київ, Броварський проспект, 9 В.

Ціна: дорослий – 100 грн, сімейний – 200 грн, шкільний і студентський – 50 грн, дітям до 6-ти років – безкоштовно.

Фото: Київська фортеця, Depositphotos, Національний художній музей України, Музей національної архітектури та побуту Пирогово, Музей гуцульської магії, Замок-музей Радомисль, Музей Ханенків, Національний музей Чорнобиль, Одеський археологічний музей, Музей кіно, Львівський історичний музей, Національний музей-садиба М.І.Пирогова, Музей історії туалету, Музей води, Музей фотоіллюзій, Музей космонавтики, Музей пивоваріння