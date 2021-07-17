18 липня відзначається свято присвячене колишньому президенту ПАР Нельсону Манделі. Дата відзначається на міжнародному рівні і була заснована Генасамблеєю ООН в 2009 році.
18 липня – дата народження лідера ПАР і найвідомішого борця за права людини.
Свято було створене на знак подяки за його внесок для миру.
Також сьогодні святкують Афанасьєв день. У цю дату вшановують пам’ять Афанасія Афонського.
Прикмети на 18 липня
- Місяць в небі видно – до багатого врожаю
- Великий і туманний місяць – до поганої погоди
- Яскравий місяць – до похолодання, без опадів.
Що не можна робити 18 липня
- Спати
- Злитися
- Розпускати плітки
- Робити ремонт
Іменини на 18 липня
У неділю, 18 липня, іменини відзначають власники таких імен: Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.
В Україні щодня відзначаються різні церковні свята. Ключовим у церковному календарі традиційно є Великдень, від якого залежать дати перехідних свят.