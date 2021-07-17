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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Яке свято 18 липня

Какой праздник сегодня, 18 июля

18 липня відзначається свято присвячене колишньому президенту ПАР Нельсону Манделі. Дата відзначається на міжнародному рівні і була заснована Генасамблеєю ООН в 2009 році.

18 липня – дата народження лідера ПАР і найвідомішого борця за права людини.

Свято було створене на знак подяки за його внесок для миру.

Також сьогодні святкують Афанасьєв день. У цю дату вшановують пам’ять Афанасія Афонського.

Прикмети на 18 липня

  • Місяць в небі видно – до багатого врожаю
  • Великий і туманний місяць – до поганої погоди
  • Яскравий місяць – до похолодання, без опадів.

Що не можна робити 18 липня

  • Спати
  • Злитися
  • Розпускати плітки
  • Робити ремонт

Іменини на 18 липня

У неділю, 18 липня, іменини відзначають власники таких імен: Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.

В Україні щодня відзначаються різні церковні свята. Ключовим у церковному календарі традиційно є Великдень, від якого залежать дати перехідних свят.

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