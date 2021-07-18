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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День металурга – привітання у листівках

День металурга – привітання у листівках

День металурга 2021 в Україні відзначають 18 липня. Щорічно ця дата припадає на третю неділю липня.

Починаючи з 1957 року, День металурга святкують представники різних професій – сталевари, ковалі, доменщики та навіть гірники.

В урочистостях беруть участь всі, хто має відношення до металургії, незалежно від  посади. Серед них і співробітники трубопрокатних, метизних заводів. Також свято вважають своїм викладачі, студенти, випускники профільних навчальних закладів, напрямком яких є переробка та отримання виробів з металу.

Привітання з Днем металурга у листівках зібрали Факти ICTV.

День металурга 2021 в Україні: привітання в листівках

День металурга 2021 в Україні: привітання в листівках

День металурга 2021 в Україні: привітання в листівках

День металурга 2021 в Україні: привітання в листівках

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