День ангела Сергія святкують 18 липня. У цей день потрібно привітати своїх близьких, друзів та знайомих, які мають це ім’я.

Православна церква вшановує пам’ять преподобного Сергія Радонезького – чудотворця та святого.

Сергій – це давньоримське ім’я, що у перекладі означає служитель. Отримати привітання з днем ангела буде радий кожен!

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з днем ангела Сергія у листівках, віршах та СМС.

Привітання з Днем ангела Сергія у листівках

Привітання з Днем ангела Сергія в СМС

Сергію, зі святом! Нехай в житті будуть завжди: любов, сім’я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!

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І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Сергій!

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Сергій, вітаю тебе! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!