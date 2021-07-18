18 липня в Україні відзначають День металурга – професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Щорічно дата святкування відрізняється – третя неділя липня.

Якщо серед ваших близьких або друзів є мужні люди, які видобувають руду або виплавляють сталь, не забудьте їх привітати, оскільки вони вносять чималий вклад в економіку нашої країни.

Привітання з Днем металурга в СМС і віршах підготували Факти ICTV.

***

На сонці спалахує сталь,

І музикою дзвенить метал,

І під вмілою рукою

Тече розплавленою рікою.

Залізо, золото чи мідь –

З ним треба говорити вміти.

А металургів – поважати,

І щиро вітати!

***

Будь красивий і будь сильний

Ти в своїй стихії.

Справжній чемпіон

Ти в металургії!

Отримуй від життя те,

Що завжди захочеш:

Не заважає нехай ніщо,

Щастя в дні і в ночі!



***

На честь металургів не дають салют.

Вони з салютом кожен день живуть,

Коли в ливарному сталь в опоки ллють,

Метал для нашого життя створюють.

Робота ваша і небезпечна, і важка –

Серед пекла, пару, гуркоту вона.

Пишається металургами країна

І віддає їм почесті сповна.

***

Цілий день над наковальнею

Ти піднімаєш молот свій,

Ти, хоча й не ідеальний,

Все ж народний наш герой!

Ми в тебе безмірно віримо,

Дні біжать, напружені.

Сміливо майбутнього двері

Ти для країни відчини!

***

Зі своїм мартеном ти зріднився,

Він – як вогнедишний дракон!

З ним сталевар, як витязь, бився,

І, нарешті, метал пішов!

І кожен день у сталевара

Така спекотна йде робота,

Тебе привітаємо з днем металу,

Здоров’я, щастя безтурботного!

***

Дихають домни пекельним жаром.

І мартенів високий цокал.

Немає кінця роботі сталеварів –

Державі потрібен метал.

Сталевари, уклін вам низький

За гарячу працю вашу,

Сполучену з почуттям ризику,

Але завжди найкращу.