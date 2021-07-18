18 липня в Україні відзначають День металурга – професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Щорічно дата святкування відрізняється – третя неділя липня.
Якщо серед ваших близьких або друзів є мужні люди, які видобувають руду або виплавляють сталь, не забудьте їх привітати, оскільки вони вносять чималий вклад в економіку нашої країни.
Привітання з Днем металурга в СМС і віршах підготували Факти ICTV.
***
На сонці спалахує сталь,
І музикою дзвенить метал,
І під вмілою рукою
Тече розплавленою рікою.
Залізо, золото чи мідь –
З ним треба говорити вміти.
А металургів – поважати,
І щиро вітати!
***
Будь красивий і будь сильний
Ти в своїй стихії.
Справжній чемпіон
Ти в металургії!
Отримуй від життя те,
Що завжди захочеш:
Не заважає нехай ніщо,
Щастя в дні і в ночі!
***
На честь металургів не дають салют.
Вони з салютом кожен день живуть,
Коли в ливарному сталь в опоки ллють,
Метал для нашого життя створюють.
Робота ваша і небезпечна, і важка –
Серед пекла, пару, гуркоту вона.
Пишається металургами країна
І віддає їм почесті сповна.
***
Цілий день над наковальнею
Ти піднімаєш молот свій,
Ти, хоча й не ідеальний,
Все ж народний наш герой!
Ми в тебе безмірно віримо,
Дні біжать, напружені.
Сміливо майбутнього двері
Ти для країни відчини!
***
Зі своїм мартеном ти зріднився,
Він – як вогнедишний дракон!
З ним сталевар, як витязь, бився,
І, нарешті, метал пішов!
І кожен день у сталевара
Така спекотна йде робота,
Тебе привітаємо з днем металу,
Здоров’я, щастя безтурботного!
***
Дихають домни пекельним жаром.
І мартенів високий цокал.
Немає кінця роботі сталеварів –
Державі потрібен метал.
Сталевари, уклін вам низький
За гарячу працю вашу,
Сполучену з почуттям ризику,
Але завжди найкращу.