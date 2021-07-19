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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Яке свято 19 липня

19 липня свято

19 липня 2021 року в Україні шанують пам’ять Сисоя – в цей день прийнято активно працювати в поле і готується до збору зернових культур.

Це свято присвячене ченцю-самітнику, який жив в одній з печер Єгипетської пустелі, що до цього була освячена молитвами преподобного Антонія Великого.

Детальніше про свята, іменинах, а також прикмети і заборонах на 19 липня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

19 липня – яке сьогодні свято

У цей день відзначається дуже смачне свято – День пиріжків з малиновим варенням.

Відомо, що він був заснований лише в 2015 році, проте, незважаючи на свою молодість, вже знайшов своїх шанувальників.

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В цей день також відзначається День Собору Радонезьких святих, який йде своєю історією в 17 століття.

Тоді були відновлені списки учнів преподобного Сергія Радонезького, а також написаний Канон молебень преподобним і богоносним батьком нашим ігумену Сергію і учневі його Никона, чудотворців.

Народні прикмети на 19 липня

  • Сіяти на Сисоєв вже пізно, а збирати урожай – ще рано.
  • якщо пожовкли хмари – чекай дощу.
  • якщо вранці пройтися босоніж по росі – весь рік будеш здоровим.

Що не можна робити 19 липня

  • не можна брати і давати гроші в борг;
  • не можна вирішувати фінансові питання;
  • не можна сваритися з близькими;
  • не можна лихословити.

Іменини на 19 липня

День ангела 19 липня святкують: Антон, Василь, Валентин, Веремій, Лука, Інокентій, Марина, Уляна, Марта, Фелікс.

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