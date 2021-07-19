Згідно прогнозам, до кінця 2021 року вартість біткоїна досягне позначки в $66 284.

Своєю думкою про ціну криптовалюти поділилися 42 експерта – вчені, працівники фінансових організацій і компаній, які так чи інакше пов’язані з біткоїном.

Більшість учасників опитування (61%) зійшлися на тому, що зараз біткоїн недооцінений.

Проте незабаром очікується плавне зростання його вартості.

З 2022 по 2025 рік ціна криптовалюти досягне $318 тис США. А далі, згідно прогнозам, зростання буде вибуховим.

У кінці 2030 року біткоїн коштуватиме до $4,28 млн.

Більшість учасників опитування (54%) вважають, що до 2050 року криптовалюта стане домінуючою силою у світовій системі фінансів.

Хоча 44% учасників опитування впевнені, що цього ніколи не станеться.

Станом на 19 липня ціна біткоїна складає $30 721.

Така вартість криптовалюти пов’язана з тим, що її кількість у світі є обмеженою.

Також на ціну біткоїна великою мірою впливає інформаційне поле, зокрема заяви американського бізнесмена Ілона Маска.

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Джерело: Coindesk