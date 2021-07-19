19 липня в Україні відзначають День тренера. У 2021 році цю дату святкують вперше.
Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ, в якому сказано, що дата встановлена на підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури та спорту України. Указ набирає чинності з дня його публікації – 24 червня.
Робота тренера дуже важлива та важка. Вони тренують людей, допомагаючи позбутися зайвої ваги та привести тіло до ладу. А також роблять величезний внесок у розвиток нашої країни, виховуючи спортсменів, які прославляють Україну.
Найкращі привітання з Днем тренера підготували Факти ICTV.
Привітання з Днем тренера в листівках
Привітання з Днем тренера в СМС
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Дякую Вам за всі перемоги,
За солодку мить на п’єдесталі,
За те, що ви зі мною поруч
І в мить тріумфу і в спортзалі.
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Дякую, тренер, за підтримку,
За силу духу, доброту,
За те, що в чистому небі
Мою запалили для всіх зірку.
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Ми з вами скрізь і всюди
Тренуємо організм,
Штанги, поручні, розминки,
Ви для нас ідеаліст.
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Хто привчить до дисципліни,
Дасть детальний інструктаж?
Найсміливіший, найсильніший,
Найкращий тренер наш!
Вітаємо з Днем тренера вас,
І бажаємо здоров’я і часу!
Творчого натхнення,
І яскравого повсякдення.
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У свято чесно обіцяємо,
Що і ми не підкачаємо!
Тренера не підведемо
І рекорди всі поб’ємо!