У липні 2021 року прогнозується кілька магнітних бур. Для того, щоб мінімізувати вплив сонячних спалахів на організм та підготуватися до можливого погіршення самопочуття, важливо знати графік магнітних бур.

Дати магнітних бур у липні 2021 року

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, незначні коливання магнітосфери очікуються 7 липня (G1). Вони можуть вплинути лише на метеозалежних людей.

Потужна магнітна буря, яка здатна викликати погіршення самопочуття та перепади настрою, прогнозується 15 липня (G3).

За словами астрологів, відчувати слабкість в цей день можуть навіть ті, хто не вважає себе метеозалежним.

Ще одне незначне коливання магнітосфери очікується у кінці липня – 29 числа (G2).

Його відчують ті, хто схильний до серцево-судинних захворювань та страждає хронічними головними болями.

Як вберегтися від магнітних бур в липні 2021

Не порушуйте режим сну. Спіть не менше 8 годин на добу.

Правильно харчуйтесь. Відмовтеся від алкоголю та кави.

Більше рухайтесь, гуляйте на свіжому повітрі.

Розпочніть день з контрастного душу.

Уникайте конфліктів та сварок.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV розповідали, як впоратись із метеозалежністю. За словами спеціалістів, під час магнітних бур важливо контролювати тиск, більше відпочивати і приймати постійно терапію.

Також не варто забувати про повноцінне харчування, прогулянки та легку фізичну активність.

Джерело: Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця