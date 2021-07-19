20 липня православні вшановують пам’ять одразу чотирьох святих – великої княгині Московської, преподобної Євдокії, преподобного Фоми Малеїна, преподобного Акакія Синайського, мучениці Киріакії Никомидійської.
Оскільки люди здавна вірили, що на Євдокію починаються сильні дощі, тому в народі цей день називали Авдотьєю Сіногнійкою.
20 липня починали готувати серпи й коси до жнив.
А ще – обкурювали будинок димом дубового листя, бо, за повір’ями, це могло вберегти від пожеж.
У світі цього дня відзначають Міжнародний день шахів.
Іменини відзначають: Акакій, Герман, Євдокія, Єфросинія, Лук’ян, Никон, Сергій та Фома.
Народні прикмети
- Якщо 20 липня йде дощ, сіно зіпсованим буде.
- Якщо сьогодні розпочнеться дощ, то йтиме ще сім тижнів із різними проміжками часу.
- Згребеш сіно в купи – не страшні й хмари.
Що не можна робити
- Носити прикраси.
- Нехтувати хатньою роботою.
- Відмовляти в допомозі.
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