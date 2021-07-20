Гороскоп на липень 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на липень 2021 року склала астролог Анна Гюрсан.

Попри те, що у липні на нас очікує чимало напружених днів, місяць буде активним, динамічним, а також він дасть імпульс до дії. Після досить довгого застою, який влаштував ретроградний Меркурій, для нас нарешті засяє зелене світло.

Отже, перша декада місяця зажадає від нас особливої ​​уваги та обережності, а все тому, що Марс спромігся поконфліктувати одразу з двома серйозними планетами – Сатурном та Ураном.

Нам із вами така ситуація на небі може дати бажання вийти за рамки загальноприйнятих норм і порушити правила, ми можемо виявляти імпульсивність та потяг до ризику. Ось від ризику та екстриму я б рекомендувала триматися якомога далі, оскільки час – досить небезпечний і непередбачуваний.

Друга декада місяця ознаменована шикарною подією – Венера і Марс з’єднаються. Чи треба пояснювати, що це означає? Пристрасті розгоряться неабиякі, кохання, флірт, ревнощі хвилюватимуть серця всіх знаків зодіаку без винятку.

Кінець місяця трохи заспокоїть і дисциплінує нас у роботі та повсякденних справах. Почуття поступляться місцем розуму, і вчинки наші стануть послідовними та обґрунтованими.

Астро-календар на місяць:

1 липня – напружений аспект між Марсом і Сатурном.

4 липня – напружений аспект між Марсом та Ураном.

10 липня – Молодик у знаку Рака.

11 липня – Меркурій переходить у знак Рака.

13 липня – з’єднання Венери і Марса.

22 липня – Венера переходить у знак Діви.

22 липня – Сонце переходить у знак Лева.

24 липня – Повний місяць у знаку Водолія.

28 липня – Меркурій переходить у знак Лева.

28 липня – Юпітер повертається у знак Водолія.

29 липня – Марс входить у знак Діви.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень

Гороскоп для Овнів

Липень обіцяє бути для вас більшою мірою сприятливим. Ви можете навіть запланувати на цей час відпустку, зірки дадуть вам можливість відпочити і зняти напруженість. У коханні намагайтеся не поспішати, придивляйтеся, навіть якщо буде здаватися, що це назавжди.

Гороскоп для Тельців

Перша половина місяця може бути напруженою, вам захочеться дистанціюватися від несподіваних спірних ситуацій на роботі. Друга половина місяця буде більш приємною і подарує гарні емоції в особистих стосунках.

Гороскоп для Близнюків

На вас чекає цілком приємний місяць, зросте ваша активність і продуктивність. Ініціатива, виявлена вами, може підвищити ваш дохід. Пожвавиться сфера спілкування, може з’явитися бажання навчитися чомусь.

Гороскоп для Раків

Липень можна назвати вашим місяцем. Енергії та харизми вам не позичати, що природньо вплине на вашу самооцінку і підвищить авторитет в очах оточення. Наприкінці місяця може зрости градус конфліктності, будьте стримані у своїх оцінках і реакціях.

Гороскоп для Левів

Липень для вас – один з найбільш значущих місяців цього року. У вас можуть статися ключові події та зміни як в особистому житті, так і у вас самих. Несподівані відкриття та осяяння можуть кардинально змінити ваш погляд на деякі речі, а хтось із вас може навіть ухвалити доленосне рішення.

Гороскоп для Дів

Загалом непоганий місяць, спочатку вас може трохи штормити, особливо в емоційному плані, але ближче до середини липня відновиться ваш внутрішній баланс і ви зважитеся на певний крок. Кінець місяця посилить вашу успішність і чарівність, додасть рішучості та сил. Не забувайте відпочивати.

Гороскоп для Терезів

Більшість з вас можуть опинитися перед вибором, а ви цього не любите, і можете хвилюватися та сумніватися. Зверніться за порадою до друзів – в липні вони можуть зіграти вирішальну роль та навіть вплинути на ситуацію у вашому житті. На блогерів очікує пожвавлення у соцмережах.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви сконцентруєтеся на роботі, точніше, на просуванні себе кар’єрними сходами. Комусь із вас навіть доведеться зіткнутися з недобросовісною конкуренцією та нечесною грою, але ви точно із цим впораєтеся і залишите позаду навіть найхитріших колег.

Гороскоп для Стрільців

Позитивний місяць, повний приємних вражень. Особливо яскраво він пройде у тих, хто вирушить на відпочинок або займеться підготовкою документів для поїздки. Також можуть просунутися судові та паперові справи.

Гороскоп для Козерогів

Початок місяця може бути не найприємнішим, подбайте про своє здоров’я і не навантажуйте себе надміру. Починаючи з середини місяця дихати стане набагато легше, може покращитися сфера фінансів, а стосунки з близькими стануть теплішими.

Гороскоп для Водоліїв

Деяка напруженість може чекати на вас у стосунках з вашим партнером, а також у фінансовому плані. Будьте менш критичні до коханої людини, тоді є шанс, що у вашої пари відкриється друге дихання.

Гороскоп для Риб

Напруженість, яка буде на початку липня у багатьох знаків зодіаку, обійде вас стороною, у вас вийде вміло згладити гострі кути. Ви можете витратити більше, ніж планували, але воно того варте, придбання будуть вигідними, а емоції – вкрай позитивними.