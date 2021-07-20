Крок 1. Знайомство з фігурами та дошкою
Шахи – це гра між двома людьми на протилежних боках дошки, розкресленій на 64 клітинки світлого та темного кольорів.
Розрізняють шість шахових фігур: король, ферзь, тура, слон, кінь та пішак.
Їх розставляють завжди однаково. Горизонтальний другий ряд займають пішаки. Тури стоять у кутках, біля них – коні, далі – слони. Ферзя ставлять посередині на клітинку свого кольору, а король займає ту частину поля, що залишилась.
У кожного гравця є по 16 фігур білого та чорного кольорів (1 король, 1 ферзь, 2 тури, 2 слона, 2 коня і 8 пішаків).
Шахова дошка поділена на рівні квадратні клітинки. Вертикальні ряди полів позначаються латинськими буквами від A до H зліва направо, а горизонтальні – цифрами від 1 до 8 знизу догори.
Крок 2. Ходи, тактика та винятки у грі в шахах
Кожна з шести фігур має свій хід. Фігури не можуть перестрибувати через інші (виняток – кінь) або ставати у клітинку, де вже є фігура цього ж кольору.
Однак фігури можуть стати на місце суперника. Їх зазвичай розміщують так, щоб вони погрожували фігурам іншого гравця взяттям (стати у клітинку, де стоїть фігура суперника, замінивши її), або щоб захищали свої фігури, яким загрожує взяття.
Хід короля в шахах
Король – найважливіша фігура, але водночас одна з найслабших. Король може ходити тільки на одну клітинку в будь-якому напрямку: вгору, вниз, в сторони і по діагоналі. Коли короля атакує інша фігура – це шах.
Хід ферзя в шахах
Ферзь – найсильніша фігура. Вона може ходити лише прямо в будь-якому напрямку – вперед, назад, в сторони або по діагоналі. Однак ферзь не може перестрибувати через інші фігури.
Хід тури в шахах
Тура може ходити на будь-яке число клітинок, але лише вперед, назад і в сторони. Тури особливо сильні, коли вони захищають одна одну і діють спільно.
Хід слона в шахах
Слон також може ходити на будь-яке число клітинок, з’єднаних кутами по діагоналі. Кожному слону доступна лише половина клітинок одного кольору.
Хід коня в шахах
Коні ходять дещо по-іншому: на дві клітинки в одному напрямку, і далі – на одну клітинку під кутом 90 градусів, літерою Г. Кінь – єдина фігура, здатна перестрибувати через інші фігури.
Хід пішака в шахах
Пішак – фігура, яка ходить лише вперед, а бере – по діагоналі. Ця фігура може пересуватися тільки на одну клітинку за хід. Якщо інша фігура стоїть прямо перед пішаком, та не може зробити хід вперед.
Крок 3. Вивчення основ гри у шахи
Пішак перетворюється в шахах
У пішака є одна особливість: дійшовши до протилежного боку дошки, фігура може стати будь-якою іншою фігурою – це називається пішакове перетворення.
Взяття на проході
Також пішак може здійснювати взяття на проході. Тобто брати фігуру пішака іншого гравця, яка була переміщена одночасно на дві клітинки ігрового поля.
Рокіровка
Це особливе правило шахів, яке дозволяє зробити дві важливі речі за один хід: убезпечити за можливості короля та вивести з кута туру, задіявши її в гру.
Суть рокіровки: король змінює положення в бік своєї тури на дві клітинки, після чого тура робить перехід на ту клітинку, яку король щойно перетнув.
Рокіровку можна виконувати за таких умов:
- король жодного разу не ходив;
- тура, яка здійснює рокіровку, також жодного разу не грала;
- між королем і турою немає інших фігур;
- король не перебуває під шахом і не перетинає поле, атаковане противником.
Контроль центра дошки
Потрібно намагатись контролювати центр дошки своїми фігурами, та не давати цього зробити супернику. Якщо центр у ваших руках, то вам буде більше місця для маневрів фігур, а противнику – складніше розташувати свої фігури.
Крок 4. Перший хід та правила гри
Шахіст, який грає білими фігурами, завжди ходить першим. Щоб вирішити, хто гратиме білими фігурами, як правило, підкидають монету, і таким чином вирішують. Ходи роблять за такою послідовністю: білі – чорні, і так по черзі до кінця гри.
Крок 5. Мат, нічия і перемога у грі в шахи
Шахова партія може завершитися кількома способами: матом, внічию, здачею та ураженням за часом.
Як поставити мат в шахах
Поставити мат королю суперника – це головна мета гри. На дошці є мат, коли один із гравців не може захиститися від шаха.
Є три способи, як захиститися від шаха:
- відступити на іншу клітинку (але без рокіровки);
- закритися від шаха іншою фігурою;
- взяти фігуру, що напала на короля.
Якщо король не може уникнути мата – партія завершена.
Коли нічийна шахова партія
Шахова партія завершується внічию в таких випадках:
- коли на дошці виникає пат, тобто якщо у гравця під час його ходу немає жодного можливого варіанту, а король не перебуває під шахом;
- якщо шахісти просто погодяться на нічию;
- якщо на дошці залишається недостатньо фігур, щоб поставити мат;
- якщо за останні 50 ходів не взято і не було просування пішаків.
Крок 6. Грати в шахи якомога частіше
Найважливіше у шахах – це постійна гра та вивчення правил. Грати в шахи можна будь із ким: з батьками, друзями, або онлайн з іншими гравцями. Адже чим більше граємо, тим сильніше стаємо.
Найбільше практики дає інтернет. Є безліч сервісів, сайтів та застосунків, де можна зіграти шахову партію з комп’ютером або реальними суперниками.
Найвідоміший та найцікавіший портал – Chess.com.
Крок 7. Відеоуроки та книги для вивчення гри в шахи
Завдяки інтернету, а також книгам можна знайти безліч цікавих навчальних курсів, які допоможуть розібратись, як навчитись грати в шахи.
Рекомендовані підручники для початківців – це Книга початківця шахіста Григорія Левенфіша, Шахи для початківців: правила, навички, тактики Миколи Калініченка, Таємниці шахівниці Івана Хабінця.
Ще є один спосіб – це відеоуроки. Швидко, доступно, корисно можна отримати базові знання про те, як правильно грати в шахи та будувати тактики.
YouTube-канали, присвячені шахам:
The Chess Website – канал, де пояснюють базові речі. Тут можна дізнатись про перші ходи для новачків, а також про найскладніші партії чемпіонів. За допомогою каналу ви переконаєтесь, що можна навчитися грати в шахи з нуля і розвивати свою майстерність.
iChess.net – канал, який пояснює, що таке шахи, дасть трішки азарту і надихне на нові звершення.
ШахМатКанал – канал, присвячений проведенню відеотурнірів, та детальному аналізу після гри помилок та успіхів.