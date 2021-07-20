Кожна з шести фігур має свій хід. Фігури не можуть перестрибувати через інші (виняток – кінь) або ставати у клітинку, де вже є фігура цього ж кольору.

Однак фігури можуть стати на місце суперника. Їх зазвичай розміщують так, щоб вони погрожували фігурам іншого гравця взяттям (стати у клітинку, де стоїть фігура суперника, замінивши її), або щоб захищали свої фігури, яким загрожує взяття.

Хід короля в шахах

Король – найважливіша фігура, але водночас одна з найслабших. Король може ходити тільки на одну клітинку в будь-якому напрямку: вгору, вниз, в сторони і по діагоналі. Коли короля атакує інша фігура – це шах.

Хід ферзя в шахах

Ферзь – найсильніша фігура. Вона може ходити лише прямо в будь-якому напрямку – вперед, назад, в сторони або по діагоналі. Однак ферзь не може перестрибувати через інші фігури.

Хід тури в шахах

Тура може ходити на будь-яке число клітинок, але лише вперед, назад і в сторони. Тури особливо сильні, коли вони захищають одна одну і діють спільно.

Хід слона в шахах

Слон також може ходити на будь-яке число клітинок, з’єднаних кутами по діагоналі. Кожному слону доступна лише половина клітинок одного кольору.

Хід коня в шахах

Коні ходять дещо по-іншому: на дві клітинки в одному напрямку, і далі – на одну клітинку під кутом 90 градусів, літерою Г. Кінь – єдина фігура, здатна перестрибувати через інші фігури.

Хід пішака в шахах

Пішак – фігура, яка ходить лише вперед, а бере – по діагоналі. Ця фігура може пересуватися тільки на одну клітинку за хід. Якщо інша фігура стоїть прямо перед пішаком, та не може зробити хід вперед.