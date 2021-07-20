Міжнародний день торта традиційно відзначають 20 липня. Святкування цього дня у всьому світі проходить під девізом I Cake You, що означає Я прийду до тебе з тортом.

Екс-суддя кулінарного шоу МастерШеф Єлизавета Глінська зізналася, що її найулюбленішим десертом є Наполеон.

Більше того, цей торт обожнює вся її сім’я, тому його можна приготувати із нагоди свята.

Як приготувати торт Наполеон за рецептом Єлизавети Глінської – читайте далі у матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

вершкове масло (заморожене, жирність 82%) – 200 г

сметана (8 ст. л., жирність 10-20%) – 200 г

яйця (1 шт) – 50 г

сода (0,5 ч. л. з гіркою) – 7 г

сіль (на кінчику ножа) – 1 г

борошно (3,1 склянки об’ємом 250 мл) – 500 г

Інгредієнти для крему:

молоко – 1 л

яйця (5 шт) – 250 г

кукурудзяний крохмаль (1,3 ст. л. з гіркою) – 40 г

борошно (1,5 ст. л. з гіркою) – 40 г

цукор (8 ст. л. з гіркою) – 200 г

вершкове масло (холодне, жирність 82%) – 200 г

стручок ванілі (за бажанням), можна замінити на ванільний цукор

Приготування тіста:

Насипте борошно на деко, натріть масло за допомогою терки в борошно, змішайте. Перемішайте у мисці сметану, яйце і харчову соду. Додайте в крихти рідкі інгредієнти, замісіть тісто. Розділіть на 11 рівних частин. Оберніть кожну частину харчовою плівкою і приберіть в холодильник на дві години. Діставайте по одному шматочку тіста із холодильника і розкачуйте в коло діаметром 24 см (під форму діаметром 22 см). Зріжте все зайве, наколіть виделкою. Поставте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 5-6 хвилин. Розкачайте так само і відправте випікатися 10 шматочків тіста, що залишилися.

Приготування крему:

Налийте молоко в сотейник, прогрійте до парування.

З’єднайте яйця із цукром. Перемішайте, додайте борошно і кукурудзяний крохмаль, знову перемішайте до однорідності.

Третину молока вилийте в яєчно-борошняну суміш, перемішайте і поверніть до сотейника. На середньому вогні, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Дайте покипіти 30 секунд та зніміть з вогню.

Перекладіть у миску, додайте насіння ванілі. Перемішайте.

Додайте кубики холодного вершкового масла, перемішайте до однорідності.

Збираємо торт:

Вистеліть дно форми пергаментом, покладіть на дно корж. Змастіть трьома столовими ложками крему. Таким же чином покладіть і перемажте всі 10 коржів. Корж, який залишився, подрібніть на крихти і з’єднайте з обсмаженим подрібненим волоським горіхом. Присипте верхівку торта подрібненими крихтами. Залиште торт на кілька годин за кімнатної температури, потім приберіть до холодильника на 5-6 годин. Зніміть форму з торта, присипте крихтами борти.

Наполеон від Єлизавети Глінської – покроковий відеорецепт

Фото: Ліза Глінська