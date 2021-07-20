Міжнародний день торта традиційно відзначають 20 липня. Святкування цього дня у всьому світі проходить під девізом I Cake You, що означає Я прийду до тебе з тортом.
Екс-суддя кулінарного шоу МастерШеф Єлизавета Глінська зізналася, що її найулюбленішим десертом є Наполеон.
Більше того, цей торт обожнює вся її сім’я, тому його можна приготувати із нагоди свята.
Як приготувати торт Наполеон за рецептом Єлизавети Глінської – читайте далі у матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- вершкове масло (заморожене, жирність 82%) – 200 г
- сметана (8 ст. л., жирність 10-20%) – 200 г
- яйця (1 шт) – 50 г
- сода (0,5 ч. л. з гіркою) – 7 г
- сіль (на кінчику ножа) – 1 г
- борошно (3,1 склянки об’ємом 250 мл) – 500 г
Інгредієнти для крему:
- молоко – 1 л
- яйця (5 шт) – 250 г
- кукурудзяний крохмаль (1,3 ст. л. з гіркою) – 40 г
- борошно (1,5 ст. л. з гіркою) – 40 г
- цукор (8 ст. л. з гіркою) – 200 г
- вершкове масло (холодне, жирність 82%) – 200 г
- стручок ванілі (за бажанням), можна замінити на ванільний цукор
Приготування тіста:
- Насипте борошно на деко, натріть масло за допомогою терки в борошно, змішайте.
- Перемішайте у мисці сметану, яйце і харчову соду.
- Додайте в крихти рідкі інгредієнти, замісіть тісто. Розділіть на 11 рівних частин. Оберніть кожну частину харчовою плівкою і приберіть в холодильник на дві години.
- Діставайте по одному шматочку тіста із холодильника і розкачуйте в коло діаметром 24 см (під форму діаметром 22 см). Зріжте все зайве, наколіть виделкою.
- Поставте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 5-6 хвилин. Розкачайте так само і відправте випікатися 10 шматочків тіста, що залишилися.
Приготування крему:
- Налийте молоко в сотейник, прогрійте до парування.
- З’єднайте яйця із цукром. Перемішайте, додайте борошно і кукурудзяний крохмаль, знову перемішайте до однорідності.
- Третину молока вилийте в яєчно-борошняну суміш, перемішайте і поверніть до сотейника. На середньому вогні, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Дайте покипіти 30 секунд та зніміть з вогню.
- Перекладіть у миску, додайте насіння ванілі. Перемішайте.
- Додайте кубики холодного вершкового масла, перемішайте до однорідності.
Збираємо торт:
- Вистеліть дно форми пергаментом, покладіть на дно корж. Змастіть трьома столовими ложками крему. Таким же чином покладіть і перемажте всі 10 коржів.
- Корж, який залишився, подрібніть на крихти і з’єднайте з обсмаженим подрібненим волоським горіхом. Присипте верхівку торта подрібненими крихтами.
- Залиште торт на кілька годин за кімнатної температури, потім приберіть до холодильника на 5-6 годин.
- Зніміть форму з торта, присипте крихтами борти.
Наполеон від Єлизавети Глінської – покроковий відеорецепт
Фото: Ліза Глінська