21 липня 2021 року православні християни відзначатимуть свято явлення Казанської ікони Божої Матері.

На іконі зображено Богородицю разом з Ісусом Христом, які дивляться в напрямку людей.

Згідно з легендою, ікону було написано через деякий час після завоювання Казані царем Іваном Грозним, щоб зміцнити православ’я, оскільки місцеві жителі активно опиралися християнам.

Про те, які ще свята та Дні ангела відзначаються в цей день, а також прикмети і заборони на 21 липня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

21 липня – яке сьогодні свято

21 липня католики відзначають День пророка Єзекіїля. Він народився в 622 році до нашої ери на території Іудеї.

У 597 році до н.е. він пішов до Вавилону з групою переселенців зі свого народу, де відкрив у себе дар пророцтва.

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Популярність він здобув, як автор однієї з книг Старого Заповіту – Книги пророка Єзекіїля.

Крім того, у мусульман 21 серпня 2021 року відзначаються Дні Ат-Ташрік. Це продовження свята жертвопринесення Курбан-Байрам.

21 липня за народним календарем сьогодні свято Прокопія. Селяни починали роботи зі збору врожаю.

Прикмети на 21 липня

Якщо бджоли в цей день агресивні – незабаром настане спека і посуха;

якщо стручки акації доспіли – час збирати урожай з житнього ниви;

якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс – спина не буде боліти до кінця літа.

Що не можна робити 21 липня

У цей день не можна купатися – інакше можна потривожити Водяного, який може потягнути під воду;

не можна виїжджати в далеку дорогу – інакше в дорозі можуть початися проблеми.

не можна робити роботу по дому – інакше можна накликати біду;

Іменини 21 липня

У середу, 21 липня, День ангела святкують: Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій.