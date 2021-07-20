20 червня у світі відзначають Міжнародний день торта. Це солодке свято символізує мир і дружбу між людьми та цілими народами.

Сьогодні варто приготувати улюблений десерт і поласувати ним у святковій обстановці разом із найкращими друзями.

З цієї нагоди шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом приготування Медовика-тірамісу.

Цю страву шеф розробляв спеціально для меню власного ресторану. Алекс упевнений, що Медовик-тірамісу точно змінить ваше уявлення про десерти. А скуштувавши перший шматочок, зупинитися буде дуже складно.

Інгредієнти для коржів:

борошно – 250 г

яйця – 50 г

цукор – 100 г

вершкове масло – 40 г

мед – 55 г

розпушувач – 6 г

Інгредієнти для крему:

вершки 35% – 400 г

кава (рідина) – 80 г

мед – 65 г

яєчні жовтки – 155 г

желатин – 15 г

Інгредієнти для мусу:

молоко – 75 г

вершки 35% – 75 г

яєчні жовтки – 30 г

цукор – 40 г

1 стручок ванілі (можна без нього)

желатин – 10 г

вершки 35% – 225 г

Приготування:

На водяній бані нагрійте яйця і цукор, злегка перемішуючи. Додайте мед, масло, розпушувач і нагрійте все до 55 градусів. Зніміть з вогню, додайте борошно та замісіть тісто. Розкачайте тонкі коржі, близько 1 мм у товщину. Чим тонше, тим краще, оскільки тісто підніматиметься у духовці. Готуйте по 4-5 хвилин при 200 градусах.

Приготування крему:

Змішайте желатин із водою, а потім змішайте жовтки із желатином. Нагрійте вершки з кавою до кипіння і влийте їх до яєчно-медової суміші. Нагрійте до 85 градусів. Додайте набряклий желатин та охолодіть суміш до 40 градусів. Зберіть торт у форму, бо крем вийде рідким. Поставте у холод.

Приготування мусу:

Доведіть до кипіння молоко з вершками (75 г). Злегка збийте жовтки з цукром. З’єднайте обидві суміші та прогрійте до 85 градусів. Додайте набряклий желатин. Перемішайте та остудіть до 25 градусів. Збийте залишки вершків та додайте до крему. Використайте останнім шаром при складенні торту. Під час подачі зверху рясно посипте какао.

Фото: Новий канал, Depositphotos