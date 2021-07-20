20 червня у світі відзначають Міжнародний день торта. Це солодке свято символізує мир і дружбу між людьми та цілими народами.
Сьогодні варто приготувати улюблений десерт і поласувати ним у святковій обстановці разом із найкращими друзями.
З цієї нагоди шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом приготування Медовика-тірамісу.
Цю страву шеф розробляв спеціально для меню власного ресторану. Алекс упевнений, що Медовик-тірамісу точно змінить ваше уявлення про десерти. А скуштувавши перший шматочок, зупинитися буде дуже складно.
Інгредієнти для коржів:
- борошно – 250 г
- яйця – 50 г
- цукор – 100 г
- вершкове масло – 40 г
- мед – 55 г
- розпушувач – 6 г
Інгредієнти для крему:
- вершки 35% – 400 г
- кава (рідина) – 80 г
- мед – 65 г
- яєчні жовтки – 155 г
- желатин – 15 г
Інгредієнти для мусу:
- молоко – 75 г
- вершки 35% – 75 г
- яєчні жовтки – 30 г
- цукор – 40 г
- 1 стручок ванілі (можна без нього)
- желатин – 10 г
- вершки 35% – 225 г
Приготування:
- На водяній бані нагрійте яйця і цукор, злегка перемішуючи. Додайте мед, масло, розпушувач і нагрійте все до 55 градусів.
- Зніміть з вогню, додайте борошно та замісіть тісто.
- Розкачайте тонкі коржі, близько 1 мм у товщину. Чим тонше, тим краще, оскільки тісто підніматиметься у духовці.
- Готуйте по 4-5 хвилин при 200 градусах.
Приготування крему:
- Змішайте желатин із водою, а потім змішайте жовтки із желатином.
- Нагрійте вершки з кавою до кипіння і влийте їх до яєчно-медової суміші. Нагрійте до 85 градусів.
- Додайте набряклий желатин та охолодіть суміш до 40 градусів.
- Зберіть торт у форму, бо крем вийде рідким. Поставте у холод.
Приготування мусу:
- Доведіть до кипіння молоко з вершками (75 г). Злегка збийте жовтки з цукром. З’єднайте обидві суміші та прогрійте до 85 градусів.
- Додайте набряклий желатин. Перемішайте та остудіть до 25 градусів.
- Збийте залишки вершків та додайте до крему. Використайте останнім шаром при складенні торту.
- Під час подачі зверху рясно посипте какао.
Фото: Новий канал, Depositphotos