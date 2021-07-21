21 червня 2021 року виповнюється 115 років із дня народження української поетеси Олени Теліги.

Вона увійшла в історію як людина, яка протягом життя була віддана ідеї національного відродження.

Поетеса розвивала найкращі традиції української літератури, а однією з головних тем її лірики була роль жінки у житті нації.

Попри складні часи, більшовицькі репресії та еміграцію, Олена завжди залишалася вольовою та дисциплінованою особистістю.

Життя Теліги трагічно обірвалося у 35 років, коли вона була розстріляна німецькими окупантами у Бабиному Яру.

За своє життя поетеса не встигла видати жодної власної книжки, а більшість її віршів загубилися.

Факти ICTV підготували тест для того, щоб перевірити, як добре ви знаєте біографію і творчість Олеги Теліги.

Олена Теліга народилася 21 липня 1906 року на території Російської імперії в родині відомого вченого, інженера-гідротехніка.

Її батьки, які родом з України, незабаром емігрували до Західної Європи. Зі своїм чоловіком Михайлом поетеса познайомилася на одному зі студентських вечорів.

Після навчання в Українському інституті імені М. Драгоманова Олена працювала манекенницею.

Через скрутне матеріальне становище вона була змушена працювати на низькооплачуваних роботах. Детальніше про біографію та творчість Олени Теліги – читайте на Фактах ICTV.