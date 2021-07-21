День Казанської ікони Божої Матері: історія, прикмети і заборони

Щороку 21 липня віряни відзначають День Казанської ікони Божої Матері. Християни впевнені, що ця ікона є чудотворною, а також допомагає боротися з негараздами і проблемами.
Вважається, що явище ікони відбулося 21 липня 1579 року. Тоді в Казані сталася сильна пожежа, яка знищила багато будинків і споруд.
Богородиця тричі з’являлася уві сні 9-річній Матроні і просила відкопати її ікону у згарищі згорілого будинку.
Спочатку дівчинці ніхто не вірив, але згодом її мати погодилася піти у вказане місце. Там вони знайшли красиву ікону, яка зовсім не постраждала від вогню.
Відтоді, у Казанської ікони Божої Матері просять здоров’я, зцілення від важких хвороб і благополуччя.
Вона вважається покровителькою жінок, тому їй моляться для позбавлення від скорботи і печалі.
Що потрібно робити в День Казанської ікони Божої Матері
- Відвідувати церкву і сповідатися;
- влаштовувати гуляння;
- відзначати весілля.
Що не можна робити в День Казанської ікони Божої Матері
- Зловживати алкоголем;
- вступати в конфліктні ситуації;
- заздрити і обговорювати інших;
- здійснювати магічні обряди;
- шити і прати;
- займатися фізичною важкою працею.