День Казанської ікони Божої Матері: історія, прикмети і заборони

Щороку 21 липня віряни відзначають День Казанської ікони Божої Матері. Християни впевнені, що ця ікона є чудотворною, а також допомагає боротися з негараздами і проблемами.

Вважається, що явище ікони відбулося 21 липня 1579 року. Тоді в Казані сталася сильна пожежа, яка знищила багато будинків і споруд.

Богородиця тричі з’являлася уві сні 9-річній Матроні і просила відкопати її ікону у згарищі згорілого будинку.

Спочатку дівчинці ніхто не вірив, але згодом її мати погодилася піти у вказане місце. Там вони знайшли красиву ікону, яка зовсім не постраждала від вогню.

Відтоді, у Казанської ікони Божої Матері просять здоров’я, зцілення від важких хвороб і благополуччя.

Вона вважається покровителькою жінок, тому їй моляться для позбавлення від скорботи і печалі.

Що потрібно робити в День Казанської ікони Божої Матері

Відвідувати церкву і сповідатися;

влаштовувати гуляння;

відзначати весілля.

Що не можна робити в День Казанської ікони Божої Матері

Зловживати алкоголем;

вступати в конфліктні ситуації;

заздрити і обговорювати інших;

здійснювати магічні обряди;

шити і прати;

займатися фізичною важкою працею.