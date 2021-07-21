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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День Казанської ікони Божої Матері: історія, прикмети і заборони

День Казанської ікони Божої Матері

Щороку 21 липня віряни відзначають День Казанської ікони Божої Матері. Християни впевнені, що ця ікона є чудотворною, а також допомагає боротися з негараздами і проблемами.

Вважається, що явище ікони відбулося 21 липня 1579 року. Тоді в Казані сталася сильна пожежа, яка знищила багато будинків і споруд.

Богородиця тричі з’являлася уві сні 9-річній Матроні і просила відкопати її ікону у згарищі згорілого будинку.

Спочатку дівчинці ніхто не вірив, але згодом її мати погодилася піти у вказане місце. Там вони знайшли красиву ікону, яка зовсім не постраждала від вогню.

Відтоді, у Казанської ікони Божої Матері просять здоров’я, зцілення від важких хвороб і благополуччя.

Вона вважається покровителькою жінок, тому їй моляться для позбавлення від скорботи і печалі.

Що потрібно робити в День Казанської ікони Божої Матері

  • Відвідувати церкву і сповідатися;
  • влаштовувати гуляння;
  • відзначати весілля.

Що не можна робити в День Казанської ікони Божої Матері

  • Зловживати алкоголем;
  • вступати в конфліктні ситуації;
  • заздрити і обговорювати інших;
  • здійснювати магічні обряди;
  • шити і прати;
  • займатися фізичною важкою працею.
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