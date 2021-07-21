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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Скільки відпочиватимуть українці в липні 2021: список вихідних

календарь - июль

У липні 2021 року буде дев’ять офіційних неробочих днів. Додаткових вихідних у другому місяці літа не передбачено.

У липні українці працюватимуть 22 дні. А відпочити всі традиційно зможуть по суботах та неділях.

Вихідні у липні 2021

  • 3-4 липня
  • 10-11 липня
  • 17-18 липня
  • 24-25 липня
  • 31 липня

Свята в липні 2021

  • 1 липня: День архітектури України
  • 2 липня: День працівника державної податкової служби України
  • 5 липня: День Військово-морських Сил України
  • 6 липня: День військ ППО Збройних Сил України
  • 7 липня: День працівника природно-заповідної справи
  • 11 липня: Всесвітній день народонаселення
  • 12 липня: Всесвітній день бортпровідника
  • 12 липня: День рибака
  • 16 липня: День бухгалтера
  • 18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели
  • 19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
  • 26 липня: День флоту України
  • 26 липня: День працівників торгівлі
  • 28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
  • 28 липня: День PR-спеціаліста
  • 30 липня-3 серпня: Курбан-байрам
  • 31 липня: День системного адміністратора

Крім цього, у розпал літа всі християни відзначатимуть два великих свята: Різдво Пророка Іоанна Предтечі (7 липня), а також День апостолів Петра і Павла (12 липня).

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Календар державних свят на 2021 рік

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