Для вакцинованих громадян скасовуються деякі карантинні заходи, проте людям, у яких ослаблений імунітет, варто і надалі дотримуватися правил, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.

Особливо це буде актуально під час повернення до офісів після літніх відпусток.

Американські експерти у сфері охорони здоров’я вважають, що це допоможе уникнути інфікування цієї категорії громадян і поширення вірусу серед членів їхніх сімей.

– Людям зі слабкою імунною системою не завжди зрозуміло, який захист пропонують вакцини. Ці люди більш уразливі до важкого Covid-19 і тривалої інфекції, що означає, що вони також із більшою ймовірністю передадуть вірус членам своєї сім’ї, – йдеться у матеріалі CNN.

Сюди належать реципієнти трансплантації органів, люди, які отримують хіміотерапію від раку, громадяни з певними видами раку крові, а також ті, хто приймає ліки, що пригнічують імунну систему.

Серед фахівців тривають дискусії, чи потрібна цим людям третя доза вакцини, а поки що їм рекомендують дотримуватися деяких запобіжних заходів після повернення до офісу. З-поміж них – носіння масок у натовпі, соціальна дистанція і гігієна рук.

Також їм необхідно за можливості уникати скупчення людей і погано вентильованих приміщень.