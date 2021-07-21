Для власників домашніх тварин організація відпустки найчастіше перетворюється на справжню пригоду. Улюбленця доводиться або віддавати друзям, або брати із собою у подорож.

Попри різноманітність можливостей для відпочинку, іноді дуже складно знайти готель, який залюбки приймає домашніх тварин.

Більше того, для перельоту потрібно підготувати низку додаткових документів.

Тому до цього процесу слід поставитися дуже відповідально, оскільки помилка може коштувати вам подорожі.

Турагент Тетяна Плахова розповіла про все, що потрібно знати, якщо збираєтеся на відпочинок з тваринами.⠀

Перш за все потрібно знайти pet friendly готель (який приймає з тваринами). Наприклад, у Єгипті та Туреччині таких досить мало. А ось у Хорватії pet friendly готелів достатньо. Під час бронювання туру – дізнатися у готелі щодо умов перебування тварини: це платно чи безкоштовно. Часто до ресторану не можна з твариною, а для деяких це важливо, оскільки на час прийому їжі домашнього улюбленця треба десь залишити. Дізнатися у авіакомпанії умови провезення тварини і ціну. А також варто уточнити список необхідних документів для польоту. Часто авіакомпанії встановлюють обмеження щодо ваги тварини, наприклад, не більше 6 кг. Велику собаку можуть не взяти.

Список документів, потрібних для подорожі з домашніми тваринами:

Ветеринарно-санітарний паспорт.

Спеціальний чіп, що ідентифікує вихованця.

Щеплення від сказу, якому не менше місяця (також можуть вимагати аналіз на антитіла до сказу).

Довідка від ветеринара (з державної ветеринарної клініки), яка береться за три дні до вильоту. Потім в аеропорту ця довідка замінюється на сертифікат, з яким ви летите.

Копія закордонного паспорта господаря.

Також можуть запросити документ-підтвердження, що тварина не є представником особливо цінної породи.

Крім цього, за 3-7 днів до вильоту потрібно забронювати і оплатити у авіакомпанії послугу перевезення тварини.

У господаря обов’язково має бути багажна квитанція на тварину, інакше ви не зможете довести, що бронь є і вона оплачена.