22 липня відзначається кілька цікавих свят. На міжнародному рівні відзначається День боксу і День мозку.

Міжнародний день мозку заснований, щоб привернути увагу людей і органів охорони здоров’я до питань, які стосуються здоров’я людини.

Незважаючи на прогрес в медицині, нервова система людини досі залишається найменше зрозумілою для лікарів. Відзначають це свято щорічно.

Також 22 липня у релігійній спільноті відзначається свято на честь Колочської та Кіпрської чудотворних ікон Божої Матері, яка має свою історію.

Колись селянин купив ікону і поставив у своєму будинку, до неї приклався його родич і зцілив свою невиліковну хворобу.

Для українців цей день вдвічі особливіший, адже саме 22 липня у 2014 році місто Сєвєродонецьк звільнили від окупації незаконних збройних формуваннь РФ.

Після цього Сєвєродонецьк став тимчасовим адміністративним центром Луганської області, оскільки звільнення Луганську та деяких інших міст від окупантів все ще триває.

Іменини 22 липня відзначають: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат і Федір, Марія, Костянтин.

Що не можна робити 22 липня:

Сваритися і вирішувати конфліктні ситуації, вступати у відкриту конфронтацію з кимось;

Відмовляти нужденним у допомозі.

Народні прикмети 22 липня: