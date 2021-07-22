У календарі на липень 2021 року немає державних свят та додаткових вихідних, проте чимало професійних дат.

Зокрема, в середині літа їх відзначають українські податківці, бухгалтери, металурги, працівники торгівлі, миротворці, рибалки тощо.

Варто також згадати про Дні родини, поцілунку, дружби та шоколаду.

А 28 липня щорічно відзначається День хрещення Київської Русі – України.

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Свята у липні 2021 – список

1 липня – День архітектури України

2 липня – День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста

3 липня – Міжнародний день кооперативів

4 липня – День Військово-морських сил ЗСУ (перша неділя липня), День Національної поліції України, День працівників морського і річкового флоту, День судового експерта України

5 липня – День звільнення Краматорська та Слов’янська від проросійських терористів

6 липня – Всесвітній день поцілунку

7 липня – День працівника природно-заповідної справи

8 липня – День родини

11 липня – Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду, День рибалки

14 липня – День взяття Бастилії

15 липня – Всесвітній день навичок молоді, День українських миротворців

16 липня – День бухгалтера України

18 липня – День металурга (День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості)

20 липня – Міжнародний день шахів

25 липня – День зубного техніка, День працівників торгівлі

26 липня – День парашутиста

28 липня – День хрещення Київської Русі – України , Всесвітній день боротьби з гепатитом

, Всесвітній день боротьби з гепатитом 29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, День системного адміністратора, Міжнародний день дружби

Церковний календар на 2021

У липні є також важливі православні свята, на які варто звернути увагу – це Різдво Іоанна Предтечі або Іванів день (7 липня) та День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).

Детальний церковний календар на 2021 – на Фактах ICTV.