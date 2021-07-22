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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Хрещення Київської Русі та День дружби: календар свят на липень 2021

День дружби

У календарі на липень 2021 року немає державних свят та додаткових вихідних, проте чимало професійних дат.

Зокрема, в середині літа їх відзначають українські податківці, бухгалтери, металурги, працівники торгівлі, миротворці, рибалки тощо.

Варто також згадати про Дні родини, поцілунку, дружби та шоколаду.

А 28 липня щорічно відзначається День хрещення Київської Русі – України.

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Календар неофіційних свят на 2021 рік

Свята у липні 2021 – список

  • 1 липня – День архітектури України
  • 2 липня – День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
  • 3 липня – Міжнародний день кооперативів
  • 4 липня – День Військово-морських сил ЗСУ (перша неділя липня), День Національної поліції України, День працівників морського і річкового флоту, День судового експерта України
  • 5 липня – День звільнення Краматорська та Слов’янська від проросійських терористів
  • 6 липня – Всесвітній день поцілунку
  • 7 липня – День працівника природно-заповідної справи
  • 8 липня – День родини
  • 11 липня – Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду, День рибалки
  • 14 липня – День взяття Бастилії
  • 15 липня – Всесвітній день навичок молоді, День українських миротворців
  • 16 липня – День бухгалтера України
  • 18 липня – День металурга (День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості)
  • 20 липня – Міжнародний день шахів
  • 25 липня – День зубного техніка, День працівників торгівлі
  • 26 липня – День парашутиста
  • 28 липня – День хрещення Київської Русі – України, Всесвітній день боротьби з гепатитом
  • 29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
  • 30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, День системного адміністратора, Міжнародний день дружби

Календар свят у липні 2021

Церковний календар на 2021

У липні є також важливі православні свята, на які варто звернути увагу – це Різдво Іоанна Предтечі або Іванів день (7 липня) та День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).

Детальний церковний календар на 2021 – на Фактах ICTV.

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