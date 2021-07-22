Робоча субота в серпні 2021 буде тільки одна – 28 число. Третій місяць літа подарує українцям вікенд тривалістю в чотири дні.

24 серпня українці відзначатимуть важливе свято – День незалежності України. Оскільки в 2021 році ця дата припадає на вівторок, то і понеділок, 23 серпня, буде вихідним днем. Однак його потрібно буде відпрацювати в суботу, 28 серпня.

Відповідно з 21 по 24 числа українці відпочиватимуть – суботу, неділю, понеділок та вівторок.

Усього останній місяць літа подарує нам 10 вихідних днів і 21 робочий.

Також неробочими залишаються суботи та неділі: 1, 7, 8, 14,15 серпня.

Крім того, в календарі на серпень 2021 безліч державних, міжнародних і церковних свят.

Наприклад, 1 серпня – Дeнь Повітряних сил Збройних Сил України, 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Cил України, 14 серпня – Медовий Спас або Маковія, 15 серпня – День археолога, а 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, а 29 серпня – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.

Повний календар свят на серпень 2021 – дивіться в нашому матеріалі.