У серпні 2021 року українці відпочиватимуть більше, ніж зазвичай. В останній місяць літа передбачено десять офіційних неробочих днів.

Додаткові вихідні чекають українців з нагоди Дня незалежності України. Цьогоріч свято припадає на вівторок (24 серпня).

Понеділок (23 серпня) також буде вихідним днем, але його потрібно буде відпрацювати у суботу, 28 серпня.

Загалом у третій місяць літа українці працюватимуть 21 день.

Вихідні у серпні 2021

1 серпня

7-8 серпня

14-15 серпня

21-24 серпня

29 серпня

Свята у серпні 2021

1 серпня – День інкасатора, День Повітряних сил Збройних сил України

2 серпня – Ільїн день

5 серпня – Міжнародний день світлофора

8 серпня – День військ зв’язку Збройних сил України, День працівників ветеринарної медицини, День будівельника

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу

12 серпня – Міжнародний день молоді

14 серпня – Медовий спас, Початок Успенського посту

15 серпня – День археолога

19 серпня – Яблучний спас, Преображення Господнє, день пасічника

23 серпня – День Державного Прапора України

24 серпня – День Незалежності України

27 серпня – Горіховий (Хлібний) Спас, Закінчення Успенського посту

28 серпня – День авіації України; День далекобійника

29 серпня – День шахтаря.