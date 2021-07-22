23 липня в Україні вшановують пам’ять Антонія Печерського, мученика Аполлонія Іконійського та пам’ять преподобних Євменія і Парфенія Гортинських.
Антонія вважають засновником Києво-Печерської лаври. Він міг зціляти хворих та передбачати майбутнє.
У народі його називали Рясочником, тому що до цього дня на водоймах з’являлось багато ряски.
Нею харчувалися риби, годували домашню птицю та використовували для приготування добрив.
А ще вірили, що в тих місцях, де була ряска, жили русалки. Тому 23 липня намагалися не ходити до водойм, щоб вони не затягли до води.
Іменини 23 липня святкують: Олександр, Антон, Данило, Петро.
Народні прикмети на 23 липня
- Наснилися далекі родичі – можливе поповнення в родині.
- Пташки рано співають – до гарної погоди.
- Висока та яскрава веселка – до сильного вітру.
- Не видно павуків – до дощів.
Що не можна робити 23 липня
- З’ясовувати стосунки з близькими.
- Конфліктувати на роботі.
- Стригти волосся.
- Ходити в брудному одязі.
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