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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Яке свято 23 липня

23 липня календар

23 липня в Україні вшановують пам’ять Антонія Печерського, мученика Аполлонія Іконійського та пам’ять преподобних Євменія і Парфенія Гортинських.

Антонія вважають засновником Києво-Печерської лаври. Він міг зціляти хворих та передбачати майбутнє.

У народі його називали Рясочником, тому що до цього дня на водоймах з’являлось багато ряски.

Нею харчувалися риби, годували домашню птицю та використовували для приготування добрив.

А ще вірили, що в тих місцях, де була ряска, жили русалки. Тому 23 липня намагалися не ходити до водойм, щоб вони не затягли до води.

Іменини 23 липня святкують: Олександр, Антон, Данило, Петро.

Народні прикмети на 23 липня

  • Наснилися далекі родичі – можливе поповнення в родині.
  • Пташки рано співають – до гарної погоди.
  • Висока та яскрава веселка – до сильного вітру.
  • Не видно павуків – до дощів.

Що не можна робити 23 липня

  • З’ясовувати стосунки з близькими.
  • Конфліктувати на роботі.
  • Стригти волосся.
  • Ходити в брудному одязі.

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Фото: Dreamstime

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