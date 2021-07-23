Щорічно День ангела Ольги відзначають 24 липня.

Ця дата присвячена дню пам’яті княгині Ольги, яка правила Київською Руссю після смерті чоловіка князя Ігоря.

Вона стала першим правителем, який прийняв християнську віру. Тому всі православні дуже поважають княгиню.

Сьогодні варто привітати з іменинами всіх Ольг, побажати їм міцного здоров’я і щастя.

Для того, щоб зробити приємно своїм знайомим, можна відправити СМС або зателефонувати.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС з Днем ангела Ольги.

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

В День ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!